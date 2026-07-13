الاستثمارات الصناعية في تونس ترتفع بـ18% إلى موفى أفريل 2026

الصناعات الغذائية في الصدارة



قفزة استثنائية لاستثمارات الذكاء الاصطناعي



نمو قوي للاستثمارات الأجنبية والجهوية



ارتفاع الصادرات الصناعية



343 مليون دينار استثمارات في قطاع الخدمات



سجلت الاستثمارات المصرح بها فيارتفاعا بنسبةخلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة، لتبلغ، مقابل الفترة نفسها من سنة، وفق ما أظهرته نشرةورافق هذا النمو ارتفاع في عدد مواطن الشغل المصرح بها بنسبة، لتصل إلىموزعة علىاستحوذعلى أكبر حجم من الاستثمارات المصرح بها بقيمة، مسجلا نموا بنسبة، تلاهباستثمارات بلغتبزيادة، ثمبقيمة، محققا نموا بنسبةوأشارت الوكالة إلى تطور الاستثمارات الصناعية الموجهة كليا للتصدير، مدفوعة أساسا بالقفزة الكبيرة التي سجلها، حيث ارتفعت الاستثمارات فيه بنسبةلتبلغكما سجلت استثماراتالموجهة للتصدير ارتفاعا بنسبةلتبلغ، فيما ارتفعت استثماراتبنسبةلتصل إلىوشهدت الاستثمارات ذات المساهمة الأجنبية نموا بنسبةلتبلغ، منهااستثمارات شراكة واستثمارات أجنبية بالكامل.في المقابل، ارتفعتبنسبةلتبلغوعلى المستوى الجهوي، استقطبتاستثمارات بقيمة، بزيادة بلغتمقارنة بالفترة نفسها من سنةكما سجلتنموا بنسبة، لتبلغ قيمتهاخلال الأشهر الأربعة الأولى من سنةوحافظعلى صدارة الصادرات بقيمة، يليه، بقيمةلكل منهما، فيما بلغت صادراتوفي قطاع الخدمات، بلغت الاستثمارات المصرح بها، استحوذ المستثمرون التونسيون علىمنها، مقابلاستثمارات مشتركة واستثمارات أجنبية بالكامل.كما سجلتنموا بنسبة، مدفوعة أساسا بارتفاع الاستثمارات فيبنسبة، وفيبنسبةوأوضحتأن المشاريع التي تبلغ قيمتهالا يتم احتسابها ضمن الإحصائيات الصناعية، باعتبار أن محدودية عددها قد تؤثر في قراءة الاتجاهات العامة للمؤشرات.