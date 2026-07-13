وزارة التربية تنشر قائمة الكراسات المدرسية الخاصة بالمرحلة الابتدائية
أعلنت وزارة التربية عن القائمة الرسمية للكراسات المدرسية الخاصة بتلاميذ المرحلة الابتدائية بعنوان السنة الدراسية 2026-2027، وذلك في إطار الاستعداد المبكر للعودة المدرسية.
وشملت القائمة جميع مستويات التعليم الابتدائي، من السنة الأولى إلى السنة السادسة، مع تحديد عدد الكراسات ونوعيتها حسب كل مستوى، بما يتلاءم مع متطلبات البرامج التعليمية.
كما تضمنت القائمة كراسات مخصصة لبعض المواد، على غرار كراس المحفوظات، وكراس رسم البيانات الهندسية، إلى جانب كراسات خاصة بمواد الإيقاظ العلمي والجغرافيا.
ودعت الوزارة الأولياء إلى الالتزام بالقائمة الرسمية عند اقتناء المستلزمات المدرسية، بما يضمن توفير الأدوات البيداغوجية الضرورية للتلاميذ، ويجنبهم شراء مستلزمات غير مطلوبة.
وأكدت أن هذه الخطوة تندرج ضمن الاستعدادات الخاصة بالسنة الدراسية 2026-2027، بهدف تنظيم عملية التزوّد بالمستلزمات المدرسية وفق حاجيات كل مستوى من مستويات التعليم الابتدائي.
وشملت القائمة جميع مستويات التعليم الابتدائي، من السنة الأولى إلى السنة السادسة، مع تحديد عدد الكراسات ونوعيتها حسب كل مستوى، بما يتلاءم مع متطلبات البرامج التعليمية.
كما تضمنت القائمة كراسات مخصصة لبعض المواد، على غرار كراس المحفوظات، وكراس رسم البيانات الهندسية، إلى جانب كراسات خاصة بمواد الإيقاظ العلمي والجغرافيا.
ودعت الوزارة الأولياء إلى الالتزام بالقائمة الرسمية عند اقتناء المستلزمات المدرسية، بما يضمن توفير الأدوات البيداغوجية الضرورية للتلاميذ، ويجنبهم شراء مستلزمات غير مطلوبة.
وأكدت أن هذه الخطوة تندرج ضمن الاستعدادات الخاصة بالسنة الدراسية 2026-2027، بهدف تنظيم عملية التزوّد بالمستلزمات المدرسية وفق حاجيات كل مستوى من مستويات التعليم الابتدائي.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 332835