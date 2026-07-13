الوكالة التونسية للتعاون الفني تفتح باب الترشح لخطة مسؤول بمنشأة مختصة مجال تحويل الحبوب براتب 14500 دينار شهريا

أفادت الوكالة التونسية للتعاون الفني أنه سيتم فتح باب الترشح لانتداب مدير عام للعمل في جمهورية جيبوتي، وذلك لفائدة مشروع صناعي استراتيجي في مجال تحويل الحبوب وطحنها (Minoterie).ويستهدف هذا العرض الدولي الكفاءات والخبراء الذين يمتلكون خبرة لا تقل عن 15 سنة في قطاع المطاحن الصناعية مع قدرة مثبتة على قيادة وإطلاق المشاريع الجديدة من مرحلة التأسيس والإشراف على عمليات التشغيل والتجهيز فضلا عن التمتع بمهارات القيادة الاستراتيجية والتصرف المالي.ويتضمن العرض التعاقدي المتاح جملة من الامتيازات من بينها مدة العقد ب 3 سنوات مع راتب شهري في حدود 5000 دولار أمريكي صافي (اي حوالي 14500 دينار تونس مع التمتع بالتغطية الاجتماعية من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بجيبوتي علاوة توفير السكن الوظيفي وسيارة عمل.ودعت الوكالة الراغبين في الترشح والذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة إلى تقديم ملفاتهم في أجل أقصاه اليوم الاثنين 13 جويلية 2026، وذلك عبر الرابط الإلكتروني المخصص للعملية أو عبر زيارة الموقع الرسمي للوكالة التونسية للتعاون الفني.رصد