ظافر يوسف على ركح مهرجان الحمامات الدولي : عرض موسيقي يحتفي بقيم الحب والسلام ويجسد الانفتاح على مختلف الثقافات

استضاف مهرجان الحمامات الدولي مساء الأحد، في ثاني سهرات دورته الستين التي افتتحت يوم 11 جويلية، الفنان التونسي والعالمي ظافر يوسف الذي قدم بالمناسبة آخر أعماله الفنية "شيراز" وهو عمل موسيقي يحمل طابعا شخصيا وإنسانيا.وكان الفنان مرفوقا في هذه السهرة بخمسة عازفين هم "نغويان لي" على الغيتار و"دانيال غارسيا دييغو" على البيانو و"ماريو روم" على الترومبات و"سوايلي مبابي" على الباص و"تاو إرليش" على الدرامز.وبصوته الذي عبَر حدود المقامات والثقافات وبِعُوده الذي ينسج عالما موسيقيا لا يشبه إلا تجربته، استهل ظافر يوسف سهرته في عرض استلهم واحدة من أكثر التجارب خصوصية في حياته، وحوّلها إلى لغة موسيقية تحتفي بالحب والصمود وتتسع لاختلاف الثقافات.ووفق ما جاء في بلاغ عن المنظمين فقد استلهم الفنان عنوان العرض ومضمونه من اسم زوجته المخرجة شيراز فرادي، ويترجم عبر الموسيقى تجربة حياتية مشتركة تتقاطع فيها مشاعر الحب والأمل بالجمال وحب الحياة. كما يحيل عنوان العمل كذلك على مدينة "شيراز" الإيرانية بما تحمله من رمزية شعرية وثقافية وصوفية في المخيال الشرقي.وظل الفنان وفيا لمشروعه الفني القائم على تجاوز الحدود بين الأنماط الموسيقية، حيث تماهت أوتار العود مع إيقاعات الجاز والألحان الشرقية والموسيقى الكلاسيكية، لتتشكل لغة موسيقية عابرة للثقافات تنهل من الجذور وتتجه نحو أفق إنساني أرحب.ووجد ظافر في الموسيقى الوسيلة الأصدق للتعبير عما تعجز الكلمات عن بلوغه، فجاءت المقطوعات احتفاء بقوة الإنسان وقدرته على مقاومة الألم، واحتفاءً بالجمال والحب بوصفهما وجها آخر للحياة.وكعادته كان ظافر يوسف، وفيا للموروث الموسيقي العربي، مع انفتاحه على آفاق موسيقية أخرى، فارتحل بالحاضرين بين إيقاعات الجاز والبلوز وأنماط عالمية مختلفة، وجاءت المقاطع الموسيقية بهدوء يفسح المجال للإصغاء، قبل أن يتصاعد إيقاعها في لحظات أخرى، وكأنها تعكس ما يعتمل في النفس البشرية من قلق وتوق إلى السلام في عالم يرزح تحت وطأة الحروب والعنف والانقسامات.وفي عرض "شيراز"، حضرت قيم الانفتاح والتعايش والتبادل الثقافي بوصفها إحدى الخيوط الناظمة للعمل. ولم تقتصر هذه الرسائل على مضمون الألحان، فقد تجسدت أيضا في الحوارات الموسيقية التي جمعت العود بآلات أخرى على غرار البيانو والدرامز والباتري والترومبات .وتتواصل سهرات الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي تحت شعار "ذاكرة تعيش"، إلى غاية يوم 13 أوت 2026 .