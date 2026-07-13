الأربعاء 15 جويلية: الكشافة التونسية تفتتح مشروع "نزرع المستقبل" لزراعة 100 ألف شجرة

تنظم القيادة العامة للكشافة التونسية، يوم الأربعاء 15 جويلية 2026، حفل الافتتاح الرسمي لمشروعها البيئي الجديد "نزرع المستقبل"، وذلك على الساعة العاشرة صباحا بالمقر المركزي للكشافة التونسية.وينتظر أن يشرف على هذا الحدث البيئي وزير البيئة بحضور سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بتونس إلى جانب مدير مكتب الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بتونس.ويهدف مشروع "نزرع المستقبل" إلى زراعة 100 ألف شجرة وتعزيز حماية الغابات والعمل البيئي في تونس، وذلك في إطار جهود المجتمع المدني لمواجهة التحديات البيئية والمناخية وترسيخ ثقافة المواطنة البيئية لدى الأطفال والشباب.ويندرج هذا المشروع وفق بلاغ صادر عن الكشافة التونسية، ضمن برنامج دعم الحوكمة البيئية والمناخية من أجل انتقال إيكولوجي في تونس والممول بشكل مشترك من قبل الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الأوروبي في حين تتولى الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تنفيذه بالشراكة مع وزارة البيئة التونسية.ومن المنتظر أن يمتد المشروع على مدى سنة ونصف حيث يسعى إلى تعبئة مختلف مكونات المجتمع المدني لا سيما الشباب والجمعيات المحلية لتعزيز الغطاء الغابي ودعم جهود التكيف مع التغيرات المناخية من خلال حملات التوعية وتكوين قادة الكشافة وتطوير مبادرات مجتمعية مستدامة.وأكدت الكشافة التونسية، من خلال هذا المشروع، حرصها على توظيف قدرات الشباب والعمل التطوعي لخدمة القضايا البيئية والإسهام الفاعل في بناء مجتمع أكثر وعياً واستدامة وترسيخ قيم المسؤولية البيئية والمواطنة الإيجابية لدى الأجيال الناشئة.كما تجدد الكشافة التونسية انخراطها الكامل في دعم المبادرات الوطنية الرامية إلى حماية البيئة والمحافظة على الثروات الغابية وتعزيز التنمية المستدامة في تونس.