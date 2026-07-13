النادي البنزرتي - الكشف عن تركيبة الهيئة التسييرية وتعيين نبيل عنتر في خطة مدير رياضي

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كشف النادي الرياضي البنزرتي اليوم الاثنين عبر صفحته الرسمية عن تركيبة هيئته التسييرية الجديدة برئاسة رياض مقداد.

وضمت الهيئة التسييرية محمد أمين البكوري في منصب نائب رئيس وصابر بن بركة في خطة كاتب عام وريم المعلاوي كأمين مال.

ومن جهة أخرى، عينت الهيئة التسييرية نبيل عنتر في خطة مدير رياضي صلب فريق كرة القدم الذي سيباشر تمارينه استعدادا للموسم الرياضي القادم 2026-2027 يوم الاربعاء القادم بملعب 15 أكتوبر ببنزرت تحت إشراف المدرب محمد عزيز.