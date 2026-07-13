انفانتينو: توسيع كأس العالم سيناقش بعد نسخة 2026

قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ‌جياني إنفانتينو إن أي توسيع إضافي لكأس العالم، بزيادة عدد الفرق المشاركة في النهائيات إلى 64 فريقا، سيتم مناقشته بعد انتهاء نسخة هذا العام، لكنه لم ⁠يقدم أي تفاصيل أخرى.وشهدت نهائيات عام 2026 في كندا والمكسيك والولايات المتحدة مشاركة 48 فريقا للمرة الأولى، وهو قرار تعرض لانتقادات شديدة لكنه لم يثر نقاشا واسعا منذ انطلاق البطولة في 11 ​جوان الماضي.وقال إنفانتينو، الذي نجح في حملة توسيع النهائيات بعدما كانت تضم 32 فريقا فقط، في تصريح صحفي "هذه كلها أمور ⁠سندرسها بعد كأس العالم".ولم يقدم مزيدا من التفاصيل، واكتفى بالقول "أعتقد أنه من المهم عندما ترغب في تنظيم كأس العالم، أن تفعل ذلك من أجل ⁠العالم بأسره، ليس فقط لأجل أوروبا وأمريكا الجنوبية، بل العالم بأسره فعليا. يجب أن يسمح لكل دولة بأن تحلم بالمشاركة في كأس العالم. يمكنك أن ترى أن مستوى الفرق مرتفع للغاية، وهو في ارتفاع مستمر في جميع أنحاء العالم. إذا لم تمنح الدول الصغيرة فرصة المشاركة في كأس العالم، فستفتقر إلى الحافز لمواصلة التحسن".وأشاد إنفانتينو بالبطولة التي ضمت 48 فريقا ووصفها بأنها ناجحة. وقال "وصلت تسعة من أصل 10 ​منتخبات أفريقية إلى مراحل خروج المغلوب. في كأس العالم الماضي، لم تكن هناك سوى خمسة منتخبات من أفريقيا.هذا يوضح مدى أهمية إشراك جميع المنتخبات، ومنحها هذه الفرصة للمشاركة".وارتفع عدد الفرق المشاركة في كأس العالم إلى 32 فريقا في ‌عام 1998، ومن المقرر أن تستضيف البرتغال وإسبانيا والمغرب نهائيات كأس العالم 2030 بشكل مشترك، بينما ستقام بطولة عام 2034 في السعودية.واعترف إنفانتينو بأن مسألة إدخال استراحات الترطيب خلال كل شوط أثارت جدلا، ‌وهي الفترات التي اعتبرها كثيرون محاولة للتلاعب لمساعدة الشركاء التلفزيونيين في الحصول على المزيد من عائدات الإعلانات.وقال "هذا موضوع يثير الكثير من الجدل. في النهاية، لا نريد أن نجعل كل شيء مثاليا، نود أن نمنح الجميع شيئا يختلفون عليه. في العام الماضي، خلال كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة، كانت هناك استراحات لشرب الماء كلما اشتدت الحرارة".وأضاف "حدثت هذه الاستراحات القصيرة في حوالي 60 بالمئة من المباريات، لكنها لم تحدث في 40 بالمئة المتبقية لأن درجة ‌الحرارة لم تكن مرتفعة بنفس الدرجة. كانت هناك شكاوى عديدة، ⁠حيث كان هناك شعور بأن جميع الفرق ستواجه نفس الظروف".كما دافع عن ارتفاع أسعار تذاكر كأس العالم، قائلا "الملاعب ممتلئة، وتبلغ نسبة استغلال السعة 99.7 بالمائة، ومن المرجح أن تصل إلى 99.9 بالمئة بحلول نهاية البطولة".