الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تطلق ومضات تحسيسية لترشيد استهلاك الكهرباء خلال فصل الصيف

أطلقت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، بمناسبة فصل الصيف وارتفاع الطلب على الكهرباء، سلسلة من الومضات التوعوية والتحسيسية الرامية إلى ترسيخ ثقافة الاستهلاك الرشيد للطاقة وحث المواطنين على اعتماد سلوكيات يومية بسيطة من شأنها المساهمة في التقليص من استهلاك الكهرباء خاصة خلال فترات الذروة.وأكدت الوكالة، في هذه الحملة، التي تمثلت في شكل فيديوهات على صفحتها الرسمية بفايس بوك أن الطاقة الكهربائية تمثل عنصرا أساسيا في الحياة اليومية داعية إلى تكاتف جهود جميع المستهلكين للمحافظة عليها وترشيد استخدامها بما يضمن استدامة الموارد ويخفف الضغط على الشبكة الكهربائية الوطنية.وفي ما يتعلق باستعمال أجهزة التكييف أوصت الوكالة بضبط درجة الحرارة على 26 درجة مائوية معتبرة أن هذا المستوى يوفر الراحة المطلوبة مع الحد من الاستهلاك المفرط للطاقة.كما دعت إلى تجنب تشغيل الأجهزة الكهرومنزلية ذات الاستهلاك المرتفع مثل الأفران الكهربائية وآلات غسل الملابس والمكانس الكهربائية وآلات التجفيف والمكواة خلال فترة الذروة الممتدة من الساعة الحادية عشرة صباحا إلى الساعة الرابعة بعد الزوال وتأجيل استخدامها إلى ما بعد هذه الفترة للمساهمة في تخفيف الضغط على منظومة الكهرباء.وشددت الوكالة كذلك على أهمية الصيانة الدورية للأجهزة الكهرومنزلية باعتبارها عاملا يساعد على تحسين مردوديتها والاقتصاد في استهلاك الطاقة إلى جانب إطالة عمرها الافتراضي.وفي السياق ذاته، حثت المواطنين على تجنب ترك الأجهزة الكهربائية والإلكترونية موصولة بالتيار الكهربائي عند عدم استعمالها مثل أجهزة التلفاز والحواسيب والشواحن لما يسببه ذلك من استهلاك غير ضروري للكهرباء مؤكدة ضرورة إطفاء الأضواء وفصل الأجهزة عن المقابس الكهربائية قبل النوم أو عند مغادرة المنزل لا سيما في حال السفر لفترة طويلة.وتندرج هذه الحملة التحسيسية في إطار جهود الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة لنشر ثقافة النجاعة الطاقية وتشجيع المواطنين على اعتماد ممارسات مسؤولة تسهم في ترشيد استهلاك الكهرباء خلال أشهر الصيف التي تشهد عادة ارتفاعا في الطلب على الطاقة.