JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 12:26 Tunis

الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تطلق ومضات تحسيسية لترشيد استهلاك الكهرباء خلال فصل الصيف

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a54b5b0804f89.91289519_qlimgohpkfejn.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 13 Juillet 2026 - 10:51 قراءة: 1 د, 29 ث
      
أطلقت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، بمناسبة فصل الصيف وارتفاع الطلب على الكهرباء، سلسلة من الومضات التوعوية والتحسيسية الرامية إلى ترسيخ ثقافة الاستهلاك الرشيد للطاقة وحث المواطنين على اعتماد سلوكيات يومية بسيطة من شأنها المساهمة في التقليص من استهلاك الكهرباء خاصة خلال فترات الذروة.

وأكدت الوكالة، في هذه الحملة، التي تمثلت في شكل فيديوهات على صفحتها الرسمية بفايس بوك أن الطاقة الكهربائية تمثل عنصرا أساسيا في الحياة اليومية داعية إلى تكاتف جهود جميع المستهلكين للمحافظة عليها وترشيد استخدامها بما يضمن استدامة الموارد ويخفف الضغط على الشبكة الكهربائية الوطنية.


وفي ما يتعلق باستعمال أجهزة التكييف أوصت الوكالة بضبط درجة الحرارة على 26 درجة مائوية معتبرة أن هذا المستوى يوفر الراحة المطلوبة مع الحد من الاستهلاك المفرط للطاقة.


كما دعت إلى تجنب تشغيل الأجهزة الكهرومنزلية ذات الاستهلاك المرتفع مثل الأفران الكهربائية وآلات غسل الملابس والمكانس الكهربائية وآلات التجفيف والمكواة خلال فترة الذروة الممتدة من الساعة الحادية عشرة صباحا إلى الساعة الرابعة بعد الزوال وتأجيل استخدامها إلى ما بعد هذه الفترة للمساهمة في تخفيف الضغط على منظومة الكهرباء.

وشددت الوكالة كذلك على أهمية الصيانة الدورية للأجهزة الكهرومنزلية باعتبارها عاملا يساعد على تحسين مردوديتها والاقتصاد في استهلاك الطاقة إلى جانب إطالة عمرها الافتراضي.

وفي السياق ذاته، حثت المواطنين على تجنب ترك الأجهزة الكهربائية والإلكترونية موصولة بالتيار الكهربائي عند عدم استعمالها مثل أجهزة التلفاز والحواسيب والشواحن لما يسببه ذلك من استهلاك غير ضروري للكهرباء مؤكدة ضرورة إطفاء الأضواء وفصل الأجهزة عن المقابس الكهربائية قبل النوم أو عند مغادرة المنزل لا سيما في حال السفر لفترة طويلة.

وتندرج هذه الحملة التحسيسية في إطار جهود الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة لنشر ثقافة النجاعة الطاقية وتشجيع المواطنين على اعتماد ممارسات مسؤولة تسهم في ترشيد استهلاك الكهرباء خلال أشهر الصيف التي تشهد عادة ارتفاعا في الطلب على الطاقة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 332825

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
World Cup 2026
 WC 2026  Demi-finales: demain mardi | beIN Sports
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 13 جويلية 2026 | 28 محرم 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:27
19:41
16:16
12:32
05:11
03:22
الرطــوبة:
% 44
Babnet
Babnet33°
32° Babnet
الــرياح:
4.83 كم/س
Babnet
Babnet26°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
33°-26
44°-27
42°-29
43°-28
43°-30
  • Avoirs en devises 25178,3
  • (10/07)
  • Jours d'importation 100
  • 1 € = 3,37664 DT
  • (10/07)
  • 1 $ = 2,95584 DT
  • Solde Compte du Trésor     (10/07)     1748,7 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (10/07)   29300 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio