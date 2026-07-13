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مركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس يدعو المواطنين إلى اصطحاب بطاقة التعريف الوطنية لتيسير إجراءات التسجيل

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Bookmark article    Publié le Lundi 13 Juillet 2026 - 13:50 قراءة: 0 د, 33 ث
      
دعا مركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس المواطنين إلى اصطحاب بطاقة التعريف الوطنية عند التوجه إلى المؤسسة قصد تيسير إجراءات تسجيلهم والانتفاع بالخدمات الصحية في أفضل الظروف، وذلك في إطار مواصلة اعتماد المعرف الوطني للصحة.

وأوضح المركز، في بلاغ، أن اعتماد المعرف الوطني للصحة باستعمال رقم بطاقة التعريف الوطنية يهدف إلى جعل إجراءات التسجيل أكثر سرعة وسلاسة إلى جانب ضمان معطيات صحية دقيقة وموحدة، بما يدعم جودة التكفل بالمريض واستمرارية متابعته.


وأضاف أن هذا الإجراء ساهم، بفضل تفاعل المواطنين والتزام الإطارات والأعوان، في تحسين سير عمليات الاستقبال والتسجيل بما يتيح تكفلا أكثر نجاعة مؤكدا أن تطوير الإجراءات الإدارية يندرج في إطار الارتقاء بجودة الخدمات الصحية وتحقيق مصلحة المريض.
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