زغوان :السيطرة على حريق جبل الشحمة بعد أكثر من 40 ساعة من التدخلات المكثفة.. وعمليات التبريد والمراقبة متواصلة

تمكنت صباح اليوم الإثنين في حدود الساعة السادسة صباحا، وحدات الحماية المدنية، بالتنسيق مع فرق الإطفاء بالادارة العامة للغابات ،وأعضاء اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة، وبدعم من وحدات جيش الطيران، من السيطرة على الحريق الذي اندلع مساء السبت الفارط ،بجبل الشحمة، بعمادة بئر حليمة من معتمدية زغوان، وذلك إثر تدخلات ميدانية مكثفة ومتواصلة دامت أكثر من 40 ساعةوألحق الحريق، وفق ما أوردته مصالح الولاية بصفحتها الرسمية "فايسبوك"، أضرارا بمساحات هامة من الغطاء الغابي، شملت أساسا غابات الصنوبر الحلبي وغابة "شعراء"، بالإضافة إلى عدد من الأشجار بالمزارع المتاخمة للغابة، في انتظار استكمال عمليات الحصر،والتقييم النهائي للأضراروتواصل الفرق المتدخلة حاليا تنفيذ عمليات التبريد والمراقبة بعد تطويق مختلف بؤر الحريق، تحسبا لأي تجدد محتمل للنيران، خاصة في ظل التضاريس الوعرة والظروف المناخية الصعبة التي اتسمت بارتفاع درجات الحرارة وهبوب رياح قوية ساهمت في سرعة انتشار ألسنة اللهبوشاركت في عمليات الإخماد 13 شاحنة إطفاء تابعة للديوان الوطني للحماية المدنية، دعمتها 10 شاحنات إطفاء، وتجهيزات وفرتها الإدارة العامة للغابات والوحدة المختصة للحماية المدنية بنعسان والمدرسة الوطنية للحماية المدنية، ومركز حماية الغابات برادس، إلى جانب دعم اللجان الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بولايات كل من سليانة ،وبن عروس، وسوسة ،والقيروان في إطار التنسيق والتضامن بين مختلف الهياكل المتدخلةكما ساهم في عمليات التدخل حوالي 150 ضابطا وعونا من مختلف الأسلاك، عملوا بصفة متواصلة وتم تدعيمهم على مراحل طوال فترة التدخل، بما ضمن استمرارية العمليات ونجاعتهاوتعززت هذه الجهود بتدخلات جوية نفذتها وحدات جيش الطيران باستعمال المروحيات وطائرات C-130 المخصصة لمكافحة الحرائق، بما أسهم بشكل حاسم في تطويق النيران والحد من انتشارهاوقد واكب والي زغوان، كريم البرنجي، مختلف مراحل التدخل ميدانيا منذ الساعات الأولى لاندلاع الحريق، رفقة المدير الجهوي للحماية المدنية ورئيس دائرة الغابات، في إطار المتابعة الحثيثة لسير عمليات الإخمادكما أدى، أمس الأحد، المدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية، رفقة وفد من الإدارة العامة للغابات، زيارة ميدانية لموقع الحريق، بما ساهم في تعزيز التنسيق وتعبئة الإمكانيات البشرية واللوجستية اللازمةوفي إطار حماية السكان والممتلكات، تم تركيز عدد من شاحنات الإطفاء على مقربة من المنازل المتاخمة للغابة لضمان التدخل الفوري عند الاقتضاء، كما تم إحداث قواطع نارية بمحيط الحريق للحيلولة دون تجدد اشتعال النيران أو امتدادها إلى المناطق المجاورةوسيتم الإبقاء على فرق للحراسة والمراقبة بصفة متواصلة، ليلا ونهارا، إلى حين التأكد من الإخماد النهائي لكافة البؤر، وضمان سلامة الموقع والتدخل السريع عند الضرورةوأكد الوالي في هذا السياق، على مواصلة اليقظة والمتابعة الميدانية إلى حين الاستكمال النهائي لعمليات التبريد والتثبت من الإخماد الكامل لجميع البؤر، مع الشروع في تقييم الأضرار واتخاذ الإجراءات الوقائية الكفيلة بالحد من مخاطر اندلاع الحرائق مستقبلا، داعيا الجميع إلى مزيد الحرص والالتزام بإجراءات الوقاية حفاظا على الثروة الغابية