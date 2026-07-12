رغم تراجع الحوادث.. ارتفاع عدد قتلى الطرقات في تونس بأكثر من 10% منذ بداية 2026

سجل عدد قتلى حوادث المرور في تونس ارتفاعا بنسبةمنذ بداية سنةوإلى غاية، وذلك رغم تراجع عدد الحوادث والإصابات، وفق أحدث الإحصائيات الصادرة عنوأظهرت المعطيات تسجيلخلال الفترة المذكورة، مقابلخلال الفترة نفسها من سنةوفي المقابل، انخفض عدد حوادث المرور بنسبة، حيث تم تسجيلمقابلخلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.كما تراجع عدد الجرحى بنسبة، لينخفض منسنةإلىإلى حدودوبخصوص أسباب الحوادث، تصدرالقائمة بنسبة، تليهالتي تسببت في، أي ما يعادلمن إجمالي الحوادث.أما من حيث الوفيات، فقد جاءتفي المرتبة الأولى، بعدما تسببت في، فيما كانوراءوأكد المرصد الوطني لسلامة المرور أن هذه الإحصائياتوفقا للمعطيات الواردة من المصادر الرسمية، مشيرا إلى أن الترتيب الجغرافي للحوادث والضحايا يعتمد على عدد الحالات المسجلة فقط، ولا يأخذ بعين الاعتبار الخصائص الديمغرافية أو الاقتصادية والاجتماعية لكل جهة.