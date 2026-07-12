تصفيات بطولة إفريقيا للكرة الطائرة للسيدات: تونس تخسر أمام الجزائر في مباراة مثيرة

انهزم المنتخب التونسي للسيدات في الكرة الطائرة أمام نظيره الجزائري بنتيجة، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد بمدينة، ضمن تصفيات المنطقة الأولى المؤهلة إلىالمقررة في كينيا.ورغم تقدم المنتخب التونسي بشوطين دون رد، نجح المنتخب الجزائري في قلب النتيجة والفوز بثلاثة أشواط متتالية، ليحسم المواجهة لصالحه.وسيكون المنتخبان على موعد مع مواجهة ثانية ضمن التصفيات نفسها، غداانطلاقا من، في لقاء يسعى خلاله المنتخب التونسي إلى تدارك الهزيمة وإنعاش آماله في التأهل إلى نهائيات