تصفيات بطولة إفريقيا للكرة الطائرة للسيدات: تونس تخسر أمام الجزائر في مباراة مثيرة
انهزم المنتخب التونسي للسيدات في الكرة الطائرة أمام نظيره الجزائري بنتيجة 3 أشواط مقابل شوطين، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد بمدينة وهران، ضمن تصفيات المنطقة الأولى المؤهلة إلى بطولة إفريقيا للأمم 2026 المقررة في كينيا.
وجاءت تفاصيل الأشواط على النحو التالي:
* تونس 25 - 23 الجزائر
* تونس 26 - 24 الجزائر
* تونس 16 - 25 الجزائر
* تونس 23 - 25 الجزائر
* تونس 9 - 15 الجزائر
ورغم تقدم المنتخب التونسي بشوطين دون رد، نجح المنتخب الجزائري في قلب النتيجة والفوز بثلاثة أشواط متتالية، ليحسم المواجهة لصالحه.
وسيكون المنتخبان على موعد مع مواجهة ثانية ضمن التصفيات نفسها، غدا الاثنين انطلاقا من الساعة السادسة مساء، في لقاء يسعى خلاله المنتخب التونسي إلى تدارك الهزيمة وإنعاش آماله في التأهل إلى نهائيات بطولة إفريقيا للكرة الطائرة للسيدات (كينيا 2026).
وجاءت تفاصيل الأشواط على النحو التالي:
* تونس 25 - 23 الجزائر
* تونس 26 - 24 الجزائر
* تونس 16 - 25 الجزائر
* تونس 23 - 25 الجزائر
* تونس 9 - 15 الجزائر
ورغم تقدم المنتخب التونسي بشوطين دون رد، نجح المنتخب الجزائري في قلب النتيجة والفوز بثلاثة أشواط متتالية، ليحسم المواجهة لصالحه.
وسيكون المنتخبان على موعد مع مواجهة ثانية ضمن التصفيات نفسها، غدا الاثنين انطلاقا من الساعة السادسة مساء، في لقاء يسعى خلاله المنتخب التونسي إلى تدارك الهزيمة وإنعاش آماله في التأهل إلى نهائيات بطولة إفريقيا للكرة الطائرة للسيدات (كينيا 2026).
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