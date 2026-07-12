تصفيات المنطقة الافريقية الاولى المؤهلة للافروبسكيت اقل من 18 سنة(ذكور): المنتخب التونسي يتاهل الى نهائيات الكوت ديفوار

ضمن المنتخب الوطني التونسي لكرة السلة للذكور اقل من 18 سنة مساء اليوم الاحد تاهله الى بطولة افريقيا لكرة السلة لهاته الفئة العمرية التي ستحتضنها الكوت ديفوار من 5 الى 16 اوت 2026 وذلك مهما كانت نتيجة مباراة الجولة الاخيرة من تصفيات المنطقة الاولى المؤهلة للافروبسكيت (الكوت ديفوار 2026) التي ستجمعه غدا الاثنين ضد منتخب الجزائر بقاعة البجاوي بصفاقس (س18).وانهى المنتخب التونسي تصفيات المنطقة الاولى المؤهلة للافروبسكيت التي تدور بقاعة البجاوي بصفاقس في صدارة الترتيب في اعقاب فوز المنتخب الليبي على نظيره الجزائري بنتيجة 60-57 ضمن مباراة الجولة الخامسة من التصفيات التي جرت في وقت سابق من مساء اليوم الاحد.-تونس 6 3-ليبيا 5 4-الجزائر 4 3الاثنين 13 جويلية 2026الجزائر-تونس س 18