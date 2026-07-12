الدورة 67 لمهرجان سوسة الدولي: برنامج متنوع يجمع الموسيقى والمسرح من 17 جويلية إلى 15 أوت

البرنامج الكامل للدورة 67



كشفت الهيئة المديرة لمهرجان سوسة الدولي عن البرنامج الكامل للدورةالتي ستنتظم منبمسرح الهواء الطلق بسيدي الظاهر، وتتضمنمنها، إلى جانب عرض أجنبي وحيد هومن الصين.ويعد مهرجان سوسة الدولي، الذي تأسس سنة، من أبرز المواعيد الثقافية الصيفية في تونس، وينتظم بدعم من وزارة الشؤون الثقافية وبلدية سوسة.سمفونية الخضراء (حفل الافتتاح)مسرحية– ياسين العماري(سهرة طربية تونسية)بمشاركة رفيق الغربي والأوركستر السمفونيبقيادة مراد باشالطيفة كراوليبقيادة أحمد الشرفيمسرحية– نبيل بن مسميةزياد غرسةمسرحية– محمد صابر الوسلاتيشيماء الهلالي– عبد الكريم السلايطي وفؤاد السنوسيعبير النصراويبقيادة المايسترو فتحية الرحاليمسرحية– بسام الحمراويلطفي بوشناق(الصين)صابر الرباعيمسرحية– جعفر القاسميحفل الاختتام معوتتراوح أسعار التذاكر بينبالنسبة للمدارج، وبينبالنسبة للكراسي، على أن تباع بمسرح الهواء الطلق بسيدي الظاهر، والمسرح البلدي بسوسة، إلى جانب عدد من نقاط البيع المعتمدة في مدينتي سوسة ومساكن.