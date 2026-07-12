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الدورة 67 لمهرجان سوسة الدولي: برنامج متنوع يجمع الموسيقى والمسرح من 17 جويلية إلى 15 أوت

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Bookmark article    Publié le Dimanche 12 Juillet 2026 - 21:09 قراءة: 1 د, 13 ث
      
كشفت الهيئة المديرة لمهرجان سوسة الدولي عن البرنامج الكامل للدورة 67 التي ستنتظم من 17 جويلية إلى 15 أوت 2026 بمسرح الهواء الطلق بسيدي الظاهر، وتتضمن 20 عرضا منها 14 عرضا موسيقيا و6 عروض مسرحية، إلى جانب عرض أجنبي وحيد هو "أوبرا بكين" من الصين.

ويعد مهرجان سوسة الدولي، الذي تأسس سنة 1958، من أبرز المواعيد الثقافية الصيفية في تونس، وينتظم بدعم من وزارة الشؤون الثقافية وبلدية سوسة.


البرنامج الكامل للدورة 67

17 جويلية: سمفونية الخضراء (حفل الافتتاح)


19 جويلية: مسرحية "ما نيش كاشيش" – ياسين العماري

20 جويلية: جوهرة تغني (سهرة طربية تونسية)

21 جويلية: أوديسا بمشاركة رفيق الغربي والأوركستر السمفوني TUNEZ

27 جويلية: التخميرة بقيادة مراد باشا

29 جويلية: لطيفة كراولي

30 جويلية: أنغام خالدة بقيادة أحمد الشرفي

31 جويلية: مسرحية "تونسي ونص" – نبيل بن مسمية

2 أوت: زياد غرسة

4 أوت: مسرحية "بابا نوال" – محمد صابر الوسلاتي

5 أوت: شيماء الهلالي

6 أوت: الزيارة زُمرة – عبد الكريم السلايطي وفؤاد السنوسي

7 أوت: عبير النصراوي

8 أوت: يا سوسة نغني بقيادة المايسترو فتحية الرحالي

10 أوت: مسرحية "بامبينو" – بسام الحمراوي

11 أوت: لطفي بوشناق

12 أوت: أوبرا بكين (الصين)

13 أوت: صابر الرباعي

14 أوت: مسرحية "PSY" – جعفر القاسمي

15 أوت: حفل الاختتام مع فرقة السنباطي للموسيقى العربية

وتتراوح أسعار التذاكر بين 15 و60 دينارا بالنسبة للمدارج، وبين 25 و70 دينارا بالنسبة للكراسي، على أن تباع بمسرح الهواء الطلق بسيدي الظاهر، والمسرح البلدي بسوسة، إلى جانب عدد من نقاط البيع المعتمدة في مدينتي سوسة ومساكن.
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