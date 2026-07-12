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متابعة وضعية التزويد بالماء الصالح للشرب بمعتمدية المتلوي من ولاية قفصة

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Bookmark article    Publié le Dimanche 12 Juillet 2026 - 23:08 قراءة: 1 د, 45 ث
      
في إطار المتابعة الميدانية لوضعية التزويد بالماء الصالح للشرب بمعتمدية المتلوي من ولاية قفصة، وبعد القيام بعمليات تنفيس الصمامات صباح اليوم الأحد على الساعة الرابعة والنصف، تم تسجيل وصول كميات هامة من المياه إلى خزان أولاد لوصيف بتدفق بلغ 188 لتراً في الثانية، مقابل 72 لتراً في الثانية يوم أمس، وهو ما ساهم في تحسن ملحوظ في عملية التزويد.

وجاء في بلاغ صادر عن الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، أنه خلال الساعات الأولى من الفترة الصباحية، انتفعت أغلب أحياء المعتمدية بالماء الصالح للشرب ضمن الحصة الأولى الممتدة إلى حدود الساعة الواحدة بعد الزوال.


وأضافت الشركة أن مصالحها بقفصة تحولت في حدود الساعة الثانية عشرة والنصف، إلى حي الشباب، الذي شهد اضطراباً في التزويد بالماء الصالح للشرب، وكان عرف مساء أمس تحركاً احتجاجياً وغلقاً للطريق الوطنية على مستوى مفترق المستشفى. وقد تم التحاور مع المواطنين وشرح الوضعية المائية والإجراءات المتخذة لتجاوزها، مع تقديم تطمينات بانفراج الأزمة وتحسن التزويد بداية من صباح يوم غد.


كما تمت معاينة خزان أولاد لوصيف، حيث تبين ارتفاع منسوب المياه بفضل التدفق المرتفع المسجل، وعمل الفريق الفني على مواصلة أعمال الصيانة وتذليل الصعوبات التي حالت دون وصول المياه إلى بعض الأحياء، وعلى رأسها حي الشباب، مع إعطاء التعليمات اللازمة لضمان تمكينه من نصيبه في التزود خلال الحصة الصباحية ليوم غد.

وعقب ذلك، انعقد اجتماع لخلية الأزمة بحضور مختلف الأطراف المتدخلة، تم خلاله تقييم وضعية تزويد الأحياء المنتفعة بالحصة الثانية، المنطلقة بداية من الساعة الواحدة بعد الزوال، حيث تم تسجيل وصول المياه بتدفق جيد إلى أحياء الكاينة والمقرون ووادي الأرطة وابن خلدون والأمل والطرابلسية، مع انتظار وصول المياه تباعاً إلى بقية أحياء النهضة والأمل 2 والأمل 3، وذلك خلال الفترة الزمنية المخصصة للحصة الثانية.

وأوردت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، أنه تم تسجيل ارتياح واستحسان من قبل متساكني الأحياء التي وصلتها المياه بصفة مبكرة، حيث انطلقت عملية التزويد بداية من الساعة الثانية بعد الزوال عوضاً عن الساعة السادسة مساءً، مع تدفق مقبول.

كما تم خلال اجتماع خلية الأزمة، إعطاء التعليمات لتأمين تزويد متساكني حي الشباب بواسطة صهاريج المياه خلال الفترة المسائية. إلى جانب مواصلة المتابعة الحينية لعملية التزويد بكافة الأحياء من قبل السلط المحلية والوحدات الأمنية، مع رفع التقارير حول كل المستجدات واتخاذ الإجراءات اللازمة كلما اقتضى الأمر.
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