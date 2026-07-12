جامعة النقل التابعة لاتحاد الشغل تدعو منظوريها إلى عدم المشاركة في إضراب يوم الاثنين

دعا المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنقل التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الأحد، كافة منظوري الاتحاد العاملين في قطاع النقل غير المنتظم (نقل ريفي ولواج وتاكسي جماعي وتاكسي فردي)، إلى عدم المشاركة في أي تحرك أو إضراب مبرمج ليوم غد الإثنين 13 جويلية 2026.وأكدت الجامعة في بيان لها، أن "الدفاع عن حقوق ومكتسبات العاملين في القطاع يكون عبر وحدة المنظمة النقابية، واحترام قرارات هياكلها الشرعية، والتمسك بالطرق النقابية المسؤولة".كما دعت جامعة النقل، السلطة الأمنية إلى "تحمل مسؤولياتها الكاملة في حماية منظوريها من كل أشكال الهرسلة والاعتداءات التي قد تستهدفهم بسبب انتمائهم النقابي"، مؤكدة على توفير الدعم القانوني والنقابي لكل من يتعرض لأي تجاوز على خلفية مواقفه النقابية.ويشار إلى أن مهنيي قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص، ينفذون غدا الاثنين 13 جويلية 2026، إضرابا عاما يشمل التاكسي الفردي والتاكسي الجماعي والتاكسي السياحي وسيارات "اللواج" والنقل الريفي، بكامل ولايات الجمهورية، وذلك انطلاقا من الساعة الخامسة صباحا إلى حدود الساعة التاسعة ليلا.وقال النائب الأول لرئيس الجامعة الوطنية للنقل التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، معز السلامي، في تصريح ل/وات/ اليوم الأحد، إن تنفيذ الإضراب العام في قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص، غدا الاثنين، "قرار لا رجعة فيه إلى حين تنفيذ تعهدات وزارة النقل وعلى رأسها الزيادة في التعريفة".