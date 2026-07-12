قطاع الطاقة يلتهم أكثر من نصف العجز التجاري لتونس

أظهرت المعطيات الصادرة عنأناستحوذ على أكثر من نصف العجز التجاري المسجل في تونس خلال السداسي الأول من سنة، وذلك في ظل استمرار ارتفاع فاتورة واردات الطاقة، رغم التحسن المسجل في صادرات القطاع.وبلغ، فيما سجلوحده عجزا بقيمة، أي ما يعادل نحومن إجمالي العجز، مقابلخلال الفترة نفسها من سنةوتشير الإحصائيات إلى أن العجز التجاري ينخفض إلىعند استبعاد قطاع الطاقة، وهو ما يبرز التأثير الكبير لهذا القطاع علىوسجلتارتفاعا بنسبةخلال السداسي الأول من سنة، لتتصدر مختلف مجموعات المواد من حيث نسق النمو، في وقت ارتفعت فيهبنسبة، مدفوعة بزيادة قيمة صادراتإلى، مقابلخلال الفترة نفسها من السنة الماضية.وتجدر الإشارة إلى أنارتفعت بنسبةلتبلغ، مقابل زيادةبنسبةلتبلغ، وهو ما أدى إلى تواصلوتراجعإلى، وفق بيانات