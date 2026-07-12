العجز التجاري لتونس يتفاقم إلى 12,6 مليار دينار خلال السداسي الأول من 2026

صادرات مدفوعة بزيت الزيتون والطاقة



ارتفاع واردات الطاقة والغذاء



الاتحاد الأوروبي الشريك الأول



الطاقة تواصل الضغط على الميزان التجاري



سجلت المبادلات التجارية التونسية مع الخارج، خلال، نموا في كل من الصادرات والواردات، غير أن نسق ارتفاع الواردات كان أسرع، ما أدى إلى تفاقم العجز التجاري وتراجع نسبة تغطية الصادرات للواردات، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء.وارتفعتبنسبةلتبلغ، مقابلخلال الفترة نفسها من سنة 2025، في حين زادتبنسبةلتصل إلىوأدى هذا التطور إلى ارتفاعإلى، مقابلخلال السداسي الأول من سنة 2025، مع تراجعإلىمقابلقبل عام.على مستوى القطاعات، ارتفعت صادراتبنسبة، كما سجلت صادراتنموا بنسبة، مدعومة بالارتفاع اللافت في صادراتالتي بلغتكما حققنموا بنسبةبفضل ارتفاع صادرات المواد المكررة، في حين تراجعت صادراتبنسبة، وانخفضت صادراتبنسبةفي المقابل، سجلت الواردات ارتفاعا في مختلف المجموعات، يتصدرهابنسبة، تليهبنسبة، ثمبنسبة، وبنسبة، إلى جانب زيادة وارداتبنسبةواستحوذعلىمن إجمالي الصادرات التونسية، مع ارتفاع الصادرات نحوبنسبةوإلىبنسبة، مقابل تراجعها نحوكما سجلت الصادرات التونسية نموا ملحوظا نحو عدد من الدول العربية، أبرزهابنسبةبنسبة، في حين تراجعت نحووأظهرت البيانات أنيظل العامل الرئيسي وراء تفاقم العجز التجاري، إذ بلغ عجز ميزانه، مقابلخلال الفترة نفسها من سنة 2025.وفي المقابل، حققتفائضا تجاريا بقيمة، بينما بلغ العجز التجاري، باستثناء قطاع الطاقة، نحو، ما يؤكد استمرار تأثير فاتورة الطاقة على التوازنات التجارية للبلاد.