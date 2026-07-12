مركز النهوض بالصادرات يفتح باب التسجيل في معرض "إكسبو بروتيكسيون 2026" بباريس

أعلن مركز النهوض بالصادرات، عن فتح باب التسجيل للمشاركة التونسية في معرض "إكسبو بروتيكسيون 2026"، الذي سيقام أيام 3 و4 و5 نوفمبر القادم بمركز المعارض "باريس- بورت دو فرساي" في فرنسا.ودعا المركز في بلاغ له، المؤسسات التونسية الراغبة في العرض ضمن الجناح الوطني، إلى تقديم مطالب المشاركة حصريا عبر منصة "E-CEPEX". وقد تم تحديد يوم 15 أوت المقبل كآخر أجل للتسجيل وتأكيد المشاركة.وتهدف هذه المشاركة التونسية، التي تعد الثانية من نوعها، إلى التعريف بخبرات المؤسسات التونسية الناشطة في مجال السلامة المهنية، لا سيما في قطاعات النسيج الفني والملابس المهنية وأحذية السلامة ومعدات الوقاية والحماية. كما تمثل فرصة لإبراز مكانة تونس كمنصة تنافسية للإنتاج والتزويد لفائدة المتعاملين الدوليين.ويعد معرض "إكسبو بروتيكسيون" من أبرز التظاهرات المتخصصة في فرنسا في مجالات الوقاية من المخاطر وإدارتها، حيث ينتظم مرة كل سنتين ويجمع الفاعلين الرئيسيين في قطاعات الأمن والحماية والصحة المهنية، ويستقطب أكثر من 20 ألف مهني للاطلاع على أحدث الابتكارات والحلول والخدمات الموجهة للحد من المخاطر المهنية.وحسب معطيات دورة 2025 من المعرض، فقد استقطبت التظاهرة 21300 زائر مهني، من ضمنهم 16 بالمائة من الزوار الدوليين يمثلون 110 جنسية مختلفة. كما سجلت مشاركة 700 عارض منهم 34 بالمائة عارضون دوليون على مساحة عرض بلغت 21400 متر مربع.