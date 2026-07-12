المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بسيدي بوزيد تنظم سلسلة من المخيمات الشبابية من 12 جويلية إلى 22 أوت 2026

تنظم المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بسيدي بوزيد، تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة، سلسلة من المخيمات الشبابية الممتدة من 12 جويلية إلى 22 أوت 2026، لفائدة 294 شابًا وشابة يمثلون 17 مؤسسة شبابية بالجهة.وسيقع الافتتاح الرسمي للبرنامج الوطني المخيمات الشاطئية للشباب، اليوم الاحد، بالمركب الشبابي سهلول سوسة بمشاركة دار الشباب المزونة، وفق ما ورد على صفحة المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بسيدي بوزيد.ويهدف هذا البرنامج، الذي يتنزل في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للمخيمات الشاطئية للشباب، إلى توفير فضاءات آمنة ومتميزة للشباب تجمع بين الترفيه والتكوين والتطوع، من خلال برمجة متنوعة تشمل السباحة والألعاب الشاطئية والورشات التكوينية والأنشطة التطوعية والسهرات والفنية والعروض الشبابية الى جانب الخرجات الاستطلاعية والترفيهية.وتؤمَّن هذه المخيمات بالمركبات والمراكز الشبابية التالية: المركب الشبابي سهلول والمركب الشبابي هرقلة والمركب الشبابي سانية الباي ومركز الاصطياف والتربصات حاسي جربي ومركز الاصطياف والتربصات والتخييم بالشابة.