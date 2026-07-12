اعتماد المنصة الوطنية الرقمية للإعلام بالولادات بالمستشفى الجامعي المنجي سليم بالمرسى

أعلن المستشفى الجامعي المنجي سليم بالمرسى، في بلاغ له، اعتماد المنصة الوطنية الرقمية للإعلام بالولادات التي تهدف إلى رقمنة إجراءات الإعلام بالولادات وربط مختلف المتدخلين في هذا المسار ضمن منظومة معلوماتية موحّدة وآمنة.وتُمكّن هذه المنصة من تسجيل معطيات الولادة وإرسال الإعلام بالولادة إلكترونيا، بما يضمن سرعة إنجاز الإجراءات، ودقة المعطيات، والحدّ من الوثائق الورقية، فضلاً عن تحسين جودة الخدمات المسداة للمواطن وتيسير حصوله على الخدمات الإدارية المرتبطة بالولادة.ويأتي هذا الإنجاز في إطار التزام المستشفى الجامعي المنجي سليم بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للرقمنة الصحية التي تقودها وزارة الصحة، والمساهمة في إنجاح مشاريع الرقمنة الصحية الوطنية، ودعم حوكمة القطاع الصحي، وتطوير خدمات صحية وإدارية أكثر نجاعة وقربا من المواطن، وفق ذات البلاغ.