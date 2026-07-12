الملعب التونسي يعزز صفوفه بالمدافع المحوري رائد الدربالي

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أعلن الملعب التونسي اليوم الاحد عن تعزيز صفوفه بالمدافع المحوري رائد الدربالي بعقد يمتد لمدة موسمين.

وكان فريق باردو الذي انطلق في تحضيراته للموسم الجديد امس السبت، تحت قيادة مدربه البرتغالي توزي ماريكو قد اعلن في وقت سابق عن عدد من الانتدابات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من خلال تجديد عقدي كل من الحارس عاطف الدخيلي والظهير الايمن الهادي خلفة وانتداب متوسط الميدان زكرياء العايب والجناح الايسر مالك شويخ فضلا عن التعاقد مع متوسط الميدان الهجومي السينيغالي مام ساليو تيون، بالاضافة الى إلحاق ابن النادي المدافع المحوري الشاب محمد امين بن علي بفريق الاكابر، مقابل التفريط في الظهير الايمن عياض الرياحي الى نادي فيبورغ الدنماركي.