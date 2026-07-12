النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص تعلّق قرار إيقاف العمل بنظام الطرف الدافع

أعلنت النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص أنّها قررت تعليق قرار إيقاف العمل بنظام الطرف الدافع لفائدة منظوري الصندوق الوطني للتأمين على المرض، وذلك إثر لقاء جمع ممثلين عن النقابة بوزير الشؤون الاجتماعية وعدد من المسؤولين عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض.وأوضحت نقابة البيولوجيين الخواص، في بلاغ لها، أنه تم خلال لقاء ممثليها بوزير الشؤون الاجتماعية ومسؤولي الصندوق تأكيد أهمية تسوية مستحقات مخابر التحاليل الطبية الخاصة المتخلدة بذمة الصندوق، مع تقديم التزامات بخصوص خلاص هذه المستحقات وفق الآجال المتفق عليها.وأضافت انه "بناءً على ذلك، وحرصا على تغليب منطق الحوار وانطلاقًا من روح المسؤولية تجاه المواطنين وضمان استمرارية الخدمات الصحية، ستواصل مخابر التحاليل الطبية الخاصة العمل بنظام الطرف الدافع في المرحلة الحالية في انتظار التجسيد الفعلي لهذه الالتزامات".وشددت النقابة على أنّ تعليق قرار الإيقاف يظل مرتبطًا بمدى الالتزام بالتعهدات المقدمة، بما يضمن الوصول إلى حل نهائي يحافظ على ديمومة منظومة التكفل الصحي وحقوق جميع الأطراف.يذكر أن النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص كانت أعلنت، في بيان إلى الرأي العام أصدرته الاربعاء 1 جويلية الجاري، عن قرارها تعليق العمل بنظام الطرف الدافع بجميع صيغه ابتداءً من 13 جويلية 2026 بسبب "الوضع المالي الصعب الذي تعيشه مخابر التحاليل الطبية الخاصة جراء أزمة متواصلة ناجمة عن عدم خلاص مستحقاتها من الصندوق الوطني للتأمين على المرض منذ أكثر من 7 أشهر".