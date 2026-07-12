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النجم الرياضي الساحلي: "الديون بلغت 5.8 مليون دينار سددنا منها 1.3 مليون دينار والمفاضات متواصلة من اجل انتداب مدرب جديد (الناطق الرسمي للفريق)

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Bookmark article    Publié le Dimanche 12 Juillet 2026 - 17:11 قراءة: 1 د, 38 ث
      
أكّد الناطق الرسمي باسم الهئية التسييرية للنجم الرياضي الساحلي مروان تفيفحة، ان حملة الدعم التي انخرطت فيها مختلف مكونات النادي، مكنت من سداد ديون بقيمته 1.3 مليون دينار من اصل 5.8 مليون دينار وبالتوازي مع ذلك لايزال التفاوض مستمرا من اجل التعاقد مع مدرب جديد للاشراف على فريق اكابر كرة القدم.

وأكد تفيفحة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الاحد، ان تواصل اقبال الجماهير على هذه الحملة يعدّ السبيل الوحيد لخلاص ديون الفريق، من اجل الحصول على اجازة استئناف النشاط الرياضي والمشاركة في بطولة الموسم الرياضي القادم، مشيرا الى انه تمت الدعوة الى الاقبال على اقتناء القميص الرسمي للفريق من خلال طرح 50 الف قميص، فضلا الدعوة الى اقتناء 22 الف اشتراك للموسم الرياضي المقبل.


وتابع الناطق الرسمي باسم الهيئة التسييرية، انه تم الاتصال بالمدرب الفرنسي كريستيان براكوني لكن لم يتم التوصل الى اتفاق رسمي بين الطرفين، مشيرا الى ان مسألة اتمام التعاقد معه او مع غيره من الاسماء الاخرى لم يقع الحسم فيها رسميا، على ان لا يتجاوز ملف انتداب المدرب الجديد لاكابر كرة القدم يوم الثلاثاء القادم على اقصى تقدير، مؤكدا في ذات الصدد ان هناك قائمة اسمية مصغرة مطروحة على طاولة الاختيار الى جانب براكوني تحسبا لكل الاحتمالات و السيناريوهات.


وبيّن تفيفحة ان الهيئة التسييرية التي عقدت اول جلسة لها يوم الثلاثاء الفارط ، تعكف على حسم عدد من الملفات بشكل عاجل، مشيرا الى ان مسألة خلاص الديون لم تحجب الجانب الرياضي في سلم اولويات الهيئة التسييرية.
وأضاف ان الفريق سيستأنف تمارينه في بحر الايام القليلة القادمة، على ان يؤثث التمارين اللاعبون الذين لا يزالون تحت طائلة التعاقد مع الفريق، مشيرا الى أنه لم يتم الاتصال الى حدود الآن باللاعبين الذين انتهت عقودهم مع الفريق.

وفي الاطار ذاته، بيّن تفيفحة ان الفريق لم يقم الى حدّ الساعة بأي انتداب، مشيرا الى ان الامر موكول الى اللجنة الفنية التي يترأسها اللاعب الدولي السابق ياسين الشيخاوي، والتي سيتم تعزيزها لاحقا بعناصر اخرى، مؤكدا ان وجود لجنة فنية لا ينفي امكانية تكليف مدير رياضي في مرحلة لاحقة تعهد له مسألة الاشراف على ملف الانتدابات.
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