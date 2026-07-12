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خطوة جديدة نحو تعزيز الاستخدام الآمن والمستدام للمياه المعالجة في القطاع الفلاحي

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Bookmark article    Publié le Dimanche 12 Juillet 2026 - 16:14 قراءة: 1 د, 3 ث
      
أعلنت عدد من المؤسسات الفلاحية العمومية التونسية، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، مكتب تونس، عن مصادقة لجنة قيادة مشروع سلامة استخدام المياه المستعملة، على خطتين للتّحسين التّدريجي لمحطات الضخ ومتابعة المناطق السقوية في المنطقة النموذجية بولاية سوسة وذلك في إطار برنامج يهدف إلى تنظيم الاستفادة من الموارد المائية غير التقليدية في قطاع الفلاحة.

وجاءت هذه المصادقة في ختام اجتماع تنسيقي ضم ممثلين عن مكتب التخطيط والتوازنات المائية، والإدارة العامة للإنتاج الفلاحي والإدارة العامة للهندسة الريفية واستغلال المياه، إلى جانب الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، لتقييم المراحل المنجزة من مشروع "إعداد وتنفيذ خطة سلامة استخدام المياه المستعملة المعالجة في الفلاحة".


وبحسب بيان صادر عن مكتب الـ"فاو" بتونس، تركزت نقاشات الأطراف الحكومية المتدخلة على صياغة الشروط الفنية والصحية لإعادة استخدام المياه المعالجة، وشملت آليات حماية المستخدمين وتطوير منظومات الرقابة والتتبع للمحاصيل، فضلًا عن تفعيل "خطط السلامة الصحية للصرف الصحي" لضمان مطابقة المعايير البيئية وضمان مرونة نظم التطهير.


وتقضي الخطة الأولى التي تمت الموافقة عليها، بتنفيذ برنامج تطوير تدريجي لأداء محطات الضخ في منطقة سوسة، في حين تُعنى الخطة الثانية بوضع آليات عينية للمتابعة والمصادقة على سلامة الإنتاج داخل المحيطات السقوية المعنية بالدراسة.

وتسعى تونس، عبر هذا البرنامج النموذجي، إلى إرساء إطار مؤسساتي موحد لإدارة المياه المعالجة كبديل لمواجهة الشح المائي وتأثيرات التغير المناخي على القطاع الزراعي.

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