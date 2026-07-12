النادي البنزرتي: تعيين هيئة تسييرية مؤقتة برئاسة رياض مقداد

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حرصا على تسوية الوضعية القانونية للنادي الرياضي البنزرتي ،وضمان تواصل نشاطها في افضل الظروف ، اصدر رئيس المجلس الجهوي للشباب والرياضة والي بنزرت سالم بن يعقوب ،اليوم الاحد مقررا ،تم فيه تعيين هيئة تسييرية مؤقتة للجمعية برئاسة رياض مقداد .

وستتولى الهيئة التسييرية المؤقتة مهامها بصفتها الممثل القانوني للجمعية تسيير المقاليد الادارية وغيرها للنادي البنزرتي لمدة شهرين بداية من اليوم الاحد، وفق ما جاء على الصفحة الرسمية لولاية بنزرت على شبكة التواصل الاجتماعي.

وتضم الهيئة التسييرية عضوية كل من محمد امين البكوري و صابر بن بركة و ريم المعلاوي.