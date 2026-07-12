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مونديال 2026: فرنسا وإسبانيا... والأرجنتين وإنجلترا في مواجهتين ناريتين لحسم بطاقتي النهائي

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Bookmark article    Publié le Dimanche 12 Juillet 2026 - 14:33 قراءة: 1 د, 26 ث
      
اكتمل عقد الدور نصف النهائي من كأس العالم 2026، بعدما حُسمت هوية المنتخبات الأربعة المتأهلة، لتضرب فرنسا موعدا مع إسبانيا، فيما تلتقي الأرجنتين مع إنجلترا في مواجهتين من العيار الثقيل لحجز بطاقتي العبور إلى المباراة النهائية.

ويفتتح نصف النهائي يوم الثلاثاء بقمة أوروبية مرتقبة تجمع المنتخب الفرنسي بنظيره الإسباني على ملعب دالاس، بعد أن أطاح "الديوك" بالمنتخب المغربي في ربع النهائي، بينما بلغ "لاروخا" المربع الذهبي إثر فوزه على بلجيكا 2-1.


ويدخل المنتخب الفرنسي المواجهة بسجل مثالي، بعدما حقق ستة انتصارات متتالية، مسجلا 16 هدفا مقابل استقبال هدفين فقط، في حين وصل المنتخب الإسباني إلى هذا الدور بعد تحقيق خمسة انتصارات وتعادل واحد، مع تلقي شباكه هدفا واحدا فقط طوال البطولة.


وتحمل المواجهة طابعا ثأريا بالنسبة للمنتخب الفرنسي، الذي خسر أمام إسبانيا في نصف نهائي كأس أمم أوروبا 2024 ثم في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية 2025.

أما المواجهة الثانية، فستجمع يوم الأربعاء على ملعب أتلانتا بين الأرجنتين حاملة اللقب وإنجلترا في واحدة من أبرز قمم البطولة.

وتأهل منتخب "التانغو" بعد فوزه على سويسرا 3-1 إثر التمديد، فيما عبر المنتخب الإنجليزي على حساب النرويج 2-1 بعد الأشواط الإضافية، ليواصل المنتخبان مشوارهما نحو اللقب.

وتحمل المباراة بعدا تاريخيا، إذ سبق للمنتخبين أن التقيا 14 مرة، حققت خلالها إنجلترا 6 انتصارات مقابل 3 انتصارات للأرجنتين، فيما انتهت 5 مباريات بالتعادل.

وفي نهائيات كأس العالم، تواجه المنتخبان خمس مرات، فازت إنجلترا في ثلاث مباريات، بينما حققت الأرجنتين انتصارين، أبرزهما في ربع نهائي مونديال 1986 بالمكسيك، في المباراة الشهيرة التي سجل خلالها الأسطورة دييغو مارادونا هدفي "يد الله" و"هدف القرن".

وتسعى الأرجنتين إلى بلوغ النهائي للمرة الثانية تواليا ومواصلة الدفاع عن لقبها العالمي، بينما يطمح المنتخب الإنجليزي إلى الوصول إلى المباراة النهائية لأول مرة منذ تتويجه التاريخي بكأس العالم عام 1966، ما يجعل مواجهتي نصف النهائي من أكثر مباريات البطولة ترقبا وإثارة.
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