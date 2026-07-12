مونديال 2026: فرنسا وإسبانيا... والأرجنتين وإنجلترا في مواجهتين ناريتين لحسم بطاقتي النهائي

اكتمل عقدمن، بعدما حُسمت هوية المنتخبات الأربعة المتأهلة، لتضربموعدا مع، فيما تلتقيمعفي مواجهتين من العيار الثقيل لحجز بطاقتي العبور إلى المباراة النهائية.ويفتتح نصف النهائي يومبقمة أوروبية مرتقبة تجمع المنتخب الفرنسي بنظيره الإسباني على ملعب، بعد أن أطاح "الديوك" بالمنتخب المغربي في ربع النهائي، بينما بلغ "لاروخا" المربع الذهبي إثر فوزه على بلجيكاويدخل المنتخب الفرنسي المواجهة بسجل مثالي، بعدما حقق، مسجلامقابل استقبالفقط، في حين وصل المنتخب الإسباني إلى هذا الدور بعد تحقيق، مع تلقي شباكهفقط طوال البطولة.وتحمل المواجهة طابعا ثأريا بالنسبة للمنتخب الفرنسي، الذي خسر أمام إسبانيا فيثم فيأما المواجهة الثانية، فستجمع يومعلى ملعببينحاملة اللقب وفي واحدة من أبرز قمم البطولة.وتأهل منتخب "التانغو" بعد فوزه على سويسراإثر التمديد، فيما عبر المنتخب الإنجليزي على حساب النرويجبعد الأشواط الإضافية، ليواصل المنتخبان مشوارهما نحو اللقب.وتحمل المباراة بعدا تاريخيا، إذ سبق للمنتخبين أن التقيا، حققت خلالها إنجلترامقابل، فيما انتهتوفي نهائيات كأس العالم، تواجه المنتخبان، فازت إنجلترا في، بينما حققت الأرجنتين، أبرزهما فيبالمكسيك، في المباراة الشهيرة التي سجل خلالها الأسطورةهدفيوتسعى الأرجنتين إلى بلوغ النهائي للمرة الثانية تواليا ومواصلة الدفاع عن لقبها العالمي، بينما يطمح المنتخب الإنجليزي إلى الوصول إلى المباراة النهائية لأول مرة منذ تتويجه التاريخي بكأس العالم عام، ما يجعل مواجهتي نصف النهائي من أكثر مباريات البطولة ترقبا وإثارة.