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كرة حديدية - تونس تشارك بثمانية عناصر في بطولة إفريقيا للرافا للأكابر وتحت 18 عاما بالجزائر من 12 إلى 17 جويلية

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Bookmark article    Publié le Dimanche 12 Juillet 2026 - 14:10 قراءة: 0 د, 30 ث
      
يشارك المنتخب التونسي في بطولة إفريقيا للرافا للأكابر وتحت 19 عاما (ذكورا واناثا) التي تحتضنها مدينة الشلف الجزائرية من 12 الى 17 جويلية الجاري.
ويتألف المنتخب التونسي تحت إشراف المدرب عادل حلاب من ثمانية عناصر سيشاركون في مختلف اختصاصات منافسات الرافا (الفردي والثنائي والرمي بالدقة). ويتعلق الأمر بمحمد أمين السعيدي ومعتز الجويني في الأكابر وآية الدبوسي وصابرين زكري في الكبريات وماجد الماكني ومحمد عزيز بن فارح وغفران ايبيضي ومريم الشوالي في فئة تحت 19 عاما.
وسيكون التحكيم التونسي ممثلا في هذه البطولة الإفريقية بالحكمة الدولية منى السالمي.

وتجدر الإشارة إلى أن الرافا تعد من بين الاختصاصات في رياضة الكرة الحديدية.
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14:10 - كرة حديدية - تونس تشارك بثمانية عناصر في بطولة إفريقيا للرافا للأكابر وتحت 18 عاما بالجزائر من 12 إلى 17 جويلية
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