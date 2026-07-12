سيدي بوزيد: مشروع تعاوني يقود سناء عماري إلى جائزة ريادة الأعمال الجماعية بالكوميسا

توّجت أصيلة ولاية سيدي بوزيد سناء عماري مؤخرا بجائزة ريادة الأعمال الجماعية، من بين مشاركين يمثلون 21 دولة، وذلك خلال فعاليات الدورة السابعة للمعرض التجاري ومؤتمر الأعمال للسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا "الكوميسا" ، بفضل مشروع الشركة التعاونية الفلاحية متعددة الإختصاصات "البطومات" المتخصّصة في تثمين المنتجات الفلاحية ومنتجات التراث المحلي.وأكدت عماري، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذا التتويج يمثل ثمرة عمل جماعي ورؤية مشتركة أكثر من كونه نجاحا فرديا، مشددة على إيمانها بأهمية العمل التشاركي وبقدرة المرأة التونسية وخاصة المرأة الريفية والقاطنة بالمناطق الداخلية، على تحقيق النجاح متى توفرت لها فرص العمل والدعم.وأوضحت أن الشركة التعاونية "البطومات" بسوق الجديد، تنشط في مجال تحويل وتثمين المنتجات الفلاحية إلى جانب تقديم خدمات فلاحية، مشيرة إلى أن المجمع التنموي الفلاحي النسائي "البطومات" الذي تقوده، يضم 47 منخرطة، وتضم الشركة التعاونية "البطومات" 25 منخرطا ومنخرطة من الفلاحين والفلاحات، وهو ما مكّن من بناء تجربة جماعية ناجحة ارتكزت على روح التعاون وتقاسم المسؤوليات.وأضافت أن النجاح الذي تحقق لم يكن وليد الصدفة أو نتيجة مجهود فردي، بل جاء بعد سنوات من العمل المتواصل ومواجهة العديد من الصعوبات، وبينت أن المشروع انطلق سنة 2022 بإمكانات محدودة وبتمويلات ذاتية، قبل أن يتمكّن بفضل تماسك الفريق وإصراره من التطور وتحقيق إشعاع واعتراف دوليين.واعتبرت أن الجائزة تعدّ تتويجا لمسار كامل من الإجتهاد والعمل الميداني وتعكس نجاح نموذج الإقتصاد التضامني والتعاوني في خلق القيمة المضافة وتثمين المنتوجات المحلية فضلا عن إبراز الدور المحوري للمرأة في التنمية الإقتصادية.وأكدت أن هذا التتويج سيمثل نقطة انطلاق جديدة لمزيد تطوير أنشطة الشركة، مع السعي إلى توسيع الأسواق والتعريف بالمنتجات المحلية خارج حدود ولاية سيدي بوزيد ثم على المستوى الوطني والدولي، بما يعزز حضور المنتوج التونسي في الأسواق الخارجية.كما شددت سناء عماري على أن التجربة تحمل رسالة واضحة مفادها أن المرأة التونسية، خاصة في المناطق الداخلية، قادرة على بعث المشاريع وقيادتها وتحقيق التميز متى توفرت لها الإمكانيات والدعم، معتبرة أن الاستثمار في النساء الريفيات يمثل رافعة حقيقية للتنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد المحلي.