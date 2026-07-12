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وزارة التعليم العالي تشرع في مراجعة اجراءات مناظرات انتداب وترقية الأساتذة الباحثين وتعزيز معايير الشفافية

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Bookmark article    Publié le Dimanche 12 Juillet 2026 - 13:18 قراءة: 0 د, 55 ث
      
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الشروع في مراجعة عدد من الإجراءات والمعايير المعتمدة في المناظرات الوطنية لانتداب وترقية المدرسين الباحثين، وذلك في إطار تحسين مسار تنظيم هذه المناظرات وتعزيز مبادئ الشفافية والموضوعية.

وجاء ذلك ضمن رد الوزارة على سؤال كتابي توجه به النائب نجيب عكرمي بشأن ما اعتبره تجاوزات مرتبطة بأعمال لجان الانتداب والترقية للأساتذة الباحثين في التعليم العالي نشره مجلس نواب الشعب.


وأوضحت الوزارة أنها قامت، إثر التثبت في مختلف العرائض الواردة إليها بخصوص نتائج الدورة الأخيرة للانتداب والترقية، بإجراء عملية تشخيص وتقييم أفضت إلى مراجعة عدد من الإجراءات والمقاييس المعتمدة.


ومن أبرز الإجراءات الجديدة إعداد دليل خاص لتنظيم وإجراء المناظرات يحدد بدقة القواعد والإجراءات الواجب الالتزام بها من قبل اللجان الوطنية، إلى جانب توضيح مسؤوليات رؤساء اللجان وأعضائها.

كما تم تعديل نموذج شبكة التقييم المعتمدة، سواء على مستوى المقاييس أو توزيع النقاط، بما يحقق مزيدا من الموضوعية والتوازن بين معايير جودة الإنتاج العلمي والمعايير العلمية المعتمدة في تقييم المترشحين.

وأضافت الوزارة أنها نشرت التركيبة الجديدة للجان الوطنية للانتداب والترقية لرتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي على موقعها الرسمي بتاريخ 26 مارس 2026، وذلك بعد استكمال دراسة ومعالجة الطعون الواردة.
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