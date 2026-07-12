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الإدارة العامة للمصالح البيطرية تدعو إلى رفع اليقظة الوبائية وتشديد المراقبة لحماية الثروة الحيوانية

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Bookmark article    Publié le Dimanche 12 Juillet 2026 - 13:42 قراءة: 0 د, 50 ث
      
أكدت الإدارة العامة للمصالح البيطرية التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، أنها قرّرت تعزيز تدابير المراقبة الميدانية ورفع درجة اليقظة الوبائية بكامل مناطق البلاد، وذلك في إطار خطة استباقية لحماية الثروة الحيوانية الوطنية ودعم استدامة قطاع الإنتاج الحيواني والأمن الغذائي.

ويأتي اقرار هذا الاجراء خلال جلسة عمل موسعة عقدتها الإدارة العامة، أمس الجمعة، (حضورياً وعن بُعد)، بمشاركة مسؤولي المصالح البيطرية بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية بمختلف ولايات الجمهورية، خصصت لمتابعة الوضع الصحي للقطيع وتأثيرات التغيرات المناخية الراهنة.


وناقشت الجلسة آخر المستجدات المتعلقة بالوضع المناخي والصحي للحيوانات على المستويين الإقليمي والدولي، إلى جانب تقييم نسب تقدم إنجاز الحملة الوطنية لتلقيح الماشية لسنة 2026. كما تم التباحث حول الترتيبات الجارية لإطلاق البحوث السيرولوجية (المصلية) الهادفة إلى تقييم مستوى المناعة لدى القطيع الوطني بدقة.


وشددت الإدارة العامة للمصالح البيطرية، خلال هذا اللقاء، على الأهمية القصوى للتطبيق الصارم لإجراءات الأمن الحيوي في المنشآت الفلاحية، وتكثيف عمليات الإحاطة والإرشاد الميداني لفائدة المربين، بما يضمن سرعة التدخل والتقصي عند ظهور أي طارئ صحي، ويقود إلى تأمين سلامة الإنتاج الحيواني في تونس.
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