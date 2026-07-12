JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 10:24 Tunis

مونديال رفع الأثقال للناشئين والناشئات - التونسية هبة الله التبيني تحرز برونزية مسابقة الخطف لوزن ما فوق 77 كلغ

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a5351ce61b609.68503765_nmkpqheoijfgl.jpg>
Bookmark article    Publié le Dimanche 12 Juillet 2026 - 09:33 قراءة: 0 د, 27 ث
      
أحرزت الرباعة التونسية هبة الله التبيني الميدالية البرونزية في مسابقة الخطف لوزن ما فوق 77 كلغ امس السبت ضمن منافسات بطولة العالم للناشئين والناشئات لرفع الأثقال بمدينة كالي الكولومبية.
وفازت التبيني بالفضية بعد رفعها 101 كلغ فيما أخفقت في محاولاتها الثلاث في مسابقة النتر.
وكانت غفران غريسة قد توجت بثلاث ميداليات (ذهبيتان وبرونزية) في وزن 77 كلغ. وأحرزت غريسة الميدالية الذهبية في مسابقة الخطف بعد رفعها 90 كلغ فيما نالت الميدالية البرونزية في مسابقة النتر إثر تسجيلها 110 كلغ قبل أن تحسم صدارة المجموع العام بـ200 كلغ وتفوز بالميدالية الذهبية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 332771

babnet

كل الأخبار...

10:24 - بطولة التحدي بوزوبلانكو: التونسي عزيز الواقع يستهل مشواره بمواجهة الإسباني كارلوس فيري
10:17 - تأجيل محاكمة متهمين في شبكة تضم صناع محتوى وناشطين على مواقع التواصل
10:15 - طقسٌ ... تواصل ارتفاع درجات الحرارة الاحد مع ظهور الشهيلي
09:36 - مسرحية "الهاربات" تفتح الدورة ال60 لمهرجان الحمامات الدولي وتؤكد أن المسرح التونسي الجاد والحامل لقضايا المجتمع قادر على استقطاب الجمهور
09:33 - مونديال رفع الأثقال للناشئين والناشئات - التونسية هبة الله التبيني تحرز برونزية مسابقة الخطف لوزن ما فوق 77 كلغ
09:10 - قادة العالم ينعون أمير قطر السابق.. والدوحة تحدد موعد التشييع والعزاء
08:38 - باجة: يوم إعلامي حول التوجيه الجامعي ببادرة من الاتحاد الجهوى للشغل
08:25 - قبلي: افتتاح مقر جديد لوكالة خدمات الشركة التونسية للكهرباء والغاز بدوز
08:20 - وفاة ليندسي غراهام.. إسرائيل تنعى أحد أبرز داعميها وترامب يودعه
07:10 - وزارة الصحة تدعو إلى الالتزام بإجراءات الوقاية من موجات الحر
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
World Cup 2026
 WC 2026  Demi-finales: mardi 14 juillet | beIN Sports
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 12 جويلية 2026 | 27 محرم 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:28
19:42
16:16
12:32
05:10
03:21
الرطــوبة:
% 13
Babnet
Babnet42°
42° Babnet
الــرياح:
1.65 كم/س
Babnet
Babnet26°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
42°-26
34°-26
44°-27
44°-30
41°-27
  • Avoirs en devises 25178,3
  • (10/07)
  • Jours d'importation 100
  • 1 € = 3,37664 DT
  • (10/07)
  • 1 $ = 2,95584 DT
  • Solde Compte du Trésor     (09/07)     1121,8 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (09/07)   29307 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio