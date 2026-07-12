مونديال رفع الأثقال للناشئين والناشئات - التونسية هبة الله التبيني تحرز برونزية مسابقة الخطف لوزن ما فوق 77 كلغ

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أحرزت الرباعة التونسية هبة الله التبيني الميدالية البرونزية في مسابقة الخطف لوزن ما فوق 77 كلغ امس السبت ضمن منافسات بطولة العالم للناشئين والناشئات لرفع الأثقال بمدينة كالي الكولومبية.

وفازت التبيني بالفضية بعد رفعها 101 كلغ فيما أخفقت في محاولاتها الثلاث في مسابقة النتر.

وكانت غفران غريسة قد توجت بثلاث ميداليات (ذهبيتان وبرونزية) في وزن 77 كلغ. وأحرزت غريسة الميدالية الذهبية في مسابقة الخطف بعد رفعها 90 كلغ فيما نالت الميدالية البرونزية في مسابقة النتر إثر تسجيلها 110 كلغ قبل أن تحسم صدارة المجموع العام بـ200 كلغ وتفوز بالميدالية الذهبية.