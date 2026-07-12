الأرجنتين تهزم سويسرا وتضرب موعدا ناريا مع إنجلترا في نصف نهائي مونديال 2026
بلغ المنتخب الأرجنتيني، حامل اللقب، الدور نصف النهائي من كأس العالم 2026 بعد فوزه على نظيره السويسري 3-1 إثر التمديد، في مباراة مثيرة احتضنتها الساعات الأولى من صباح الأحد ضمن الدور ربع النهائي.
وافتتح أليكسيس ماك أليستر التسجيل للأرجنتين في الدقيقة 10 بضربة رأس إثر ركلة ركنية نفذها ليونيل ميسي، قبل أن يدرك المنتخب السويسري التعادل في الدقيقة 67 بواسطة دان ندوي.
وتلقى المنتخب السويسري ضربة موجعة بطرد مهاجمه بريل إمبولو في الدقيقة 72 بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، ليكمل اللقاء بعشرة لاعبين.
ورغم النقص العددي، صمد المنتخب السويسري حتى نهاية الوقت الأصلي، قبل أن يحسم المنتخب الأرجنتيني المواجهة في الشوطين الإضافيين بفضل هدفي خوليان ألفاريز ولاوتارو مارتينيز، ليواصل مشواره في الدفاع عن لقبه العالمي.
وسيواجه المنتخب الأرجنتيني في الدور نصف النهائي منتخب إنجلترا، الذي تأهل بدوره عقب فوزه على النرويج بنتيجة 2-1 بعد التمديد، في مواجهة مرتقبة تجمع اثنين من أبرز المرشحين للفوز باللقب.
وافتتح أليكسيس ماك أليستر التسجيل للأرجنتين في الدقيقة 10 بضربة رأس إثر ركلة ركنية نفذها ليونيل ميسي، قبل أن يدرك المنتخب السويسري التعادل في الدقيقة 67 بواسطة دان ندوي.
وتلقى المنتخب السويسري ضربة موجعة بطرد مهاجمه بريل إمبولو في الدقيقة 72 بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، ليكمل اللقاء بعشرة لاعبين.
ورغم النقص العددي، صمد المنتخب السويسري حتى نهاية الوقت الأصلي، قبل أن يحسم المنتخب الأرجنتيني المواجهة في الشوطين الإضافيين بفضل هدفي خوليان ألفاريز ولاوتارو مارتينيز، ليواصل مشواره في الدفاع عن لقبه العالمي.
وسيواجه المنتخب الأرجنتيني في الدور نصف النهائي منتخب إنجلترا، الذي تأهل بدوره عقب فوزه على النرويج بنتيجة 2-1 بعد التمديد، في مواجهة مرتقبة تجمع اثنين من أبرز المرشحين للفوز باللقب.
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