الأرجنتين تهزم سويسرا وتضرب موعدا ناريا مع إنجلترا في نصف نهائي مونديال 2026

بلغ المنتخب الأرجنتيني، حامل اللقب،منبعد فوزه على نظيره السويسريإثر التمديد، في مباراة مثيرة احتضنتها الساعات الأولى من صباح الأحد ضمن الدور ربع النهائي.وافتتحالتسجيل للأرجنتين في الدقيقةبضربة رأس إثر ركلة ركنية نفذها، قبل أن يدرك المنتخب السويسري التعادل في الدقيقةبواسطةوتلقى المنتخب السويسري ضربة موجعة بطرد مهاجمهفي الدقيقةبعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، ليكمل اللقاء بعشرة لاعبين.ورغم النقص العددي، صمد المنتخب السويسري حتى نهاية الوقت الأصلي، قبل أن يحسم المنتخب الأرجنتيني المواجهة في الشوطين الإضافيين بفضل هدفي، ليواصل مشواره في الدفاع عن لقبه العالمي.وسيواجه المنتخب الأرجنتيني فيمنتخب، الذي تأهل بدوره عقب فوزه علىبنتيجةبعد التمديد، في مواجهة مرتقبة تجمع اثنين من أبرز المرشحين للفوز باللقب.