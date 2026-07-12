إنجلترا تقصي النرويج وتتأهل إلى نصف نهائي مونديال 2026 بثنائية بيلينغهام
بلغ المنتخب الإنجليزي الدور نصف النهائي من كأس العالم 2026 بعد فوزه المثير على نظيره النرويجي 2-1 إثر التمديد، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت ضمن منافسات الدور ربع النهائي.
وبادر المنتخب النرويجي بافتتاح التسجيل في الدقيقة 36 بواسطة أندرياس شييلديروب، قبل أن ينجح نجم إنجلترا جود بيلينغهام في تعديل النتيجة خلال الوقت بدل الضائع من الشوط الأول (45+3).
واستمر التعادل 1-1 طوال الشوط الثاني، ليحتكم المنتخبان إلى الأشواط الإضافية، حيث عاد بيلينغهام ليخطف هدف الفوز في الدقيقة 93، مانحا منتخب "الأسود الثلاثة" بطاقة العبور إلى المربع الذهبي، بعدما قدم أداء استثنائيا استحق به لقب أفضل لاعب في المباراة.
وسيواجه المنتخب الإنجليزي في نصف النهائي الفائز من مواجهة الأرجنتين وسويسرا، التي تقام في وقت لاحق.
ويطمح منتخب إنجلترا إلى إحراز لقبه العالمي الثاني، بعدما توج بكأس العالم للمرة الأولى والوحيدة في نسخة 1966.
وبادر المنتخب النرويجي بافتتاح التسجيل في الدقيقة 36 بواسطة أندرياس شييلديروب، قبل أن ينجح نجم إنجلترا جود بيلينغهام في تعديل النتيجة خلال الوقت بدل الضائع من الشوط الأول (45+3).
واستمر التعادل 1-1 طوال الشوط الثاني، ليحتكم المنتخبان إلى الأشواط الإضافية، حيث عاد بيلينغهام ليخطف هدف الفوز في الدقيقة 93، مانحا منتخب "الأسود الثلاثة" بطاقة العبور إلى المربع الذهبي، بعدما قدم أداء استثنائيا استحق به لقب أفضل لاعب في المباراة.
وسيواجه المنتخب الإنجليزي في نصف النهائي الفائز من مواجهة الأرجنتين وسويسرا، التي تقام في وقت لاحق.
ويطمح منتخب إنجلترا إلى إحراز لقبه العالمي الثاني، بعدما توج بكأس العالم للمرة الأولى والوحيدة في نسخة 1966.
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