إنجلترا تقصي النرويج وتتأهل إلى نصف نهائي مونديال 2026 بثنائية بيلينغهام

بلغ المنتخب الإنجليزي الدور نصف النهائي منبعد فوزه المثير على نظيره النرويجيإثر التمديد، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت ضمن منافسات الدور ربع النهائي.وبادر المنتخب النرويجي بافتتاح التسجيل في الدقيقةبواسطة، قبل أن ينجح نجم إنجلترافي تعديل النتيجة خلال الوقت بدل الضائع من الشوط الأول ().واستمر التعادلطوال الشوط الثاني، ليحتكم المنتخبان إلى الأشواط الإضافية، حيث عادليخطف هدف الفوز في الدقيقة، مانحا منتخببطاقة العبور إلى المربع الذهبي، بعدما قدم أداء استثنائيا استحق به لقبوسيواجه المنتخب الإنجليزي في نصف النهائي الفائز من مواجهة، التي تقام في وقت لاحق.ويطمح منتخب إنجلترا إلى إحراز، بعدما توج بكأس العالم للمرة الأولى والوحيدة في نسخة