باجة: يوم إعلامي حول التوجيه الجامعي ببادرة من الاتحاد الجهوى للشغل

نظّم الاتحاد الجهوي للشغل بباجة، يوم السبت، بمقره بمدينة باجة، يوما إعلاميا حول التوجيه الجامعي بمشاركة عدد من الاساتذة الجامعيين من مؤسسات واختصاصات مختلفة، وعدد من الناجحين في امتحان البكالوريا لسنة 2026 وأوليائهم.وأوضح الكاتب العام للاتحاد الجهوى للشغل، حافظ الربعي، لوكالة تونس افريقيا للانباء، أنّ هذا اليوم الإعلامي تقليد دأب عليه الاتحاد في إطار دوره الاجتماعي تجاه الناجحين في امتحان البكالوريا نظرا لأهميّة خطوة التوجيه وباعتبار أنّ حسن اختيار الشعبة يمثّل عنصرا محدّدا لمسقبل الأبناء، مبينا أنّ ثلة من أبناء الجهة من مختلف الجامعات والهياكل أثّثوا هذا اليوم الإعلامي لتمكين التلاميذ من حسن اختيار مساراتهم الجامعية.من جهته، بيّن مستشار الاعلام والتوجيه المدرسي والجامعي بالمندوبية الجهوية للتربية بباجة سامي السالمي، لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن هذه الفعاليات تنتظم بهدف الاحاطة بالناجحين ومساعدتهم على الاستعداد الجيد لمختلف مراحل التوجيه الجامعي الذي تنطلق دوراته الرئيسة يوم 27 جويلية الجاري.وأضاف أن هذا اليوم الإعلامي يهدف الى تقريب المعلومة من الطالب الجديد، في سياق ما يسمّي ببيداغوجيا القرب التي تعتمد على الحوار وتنمية روح المبادرة لدى الطالب الجديد حتى يتحمّل مسوولية اختياراته ولا يحملها لأيّ جهة كانت.