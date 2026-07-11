تدخل جيش الطيران لإخماد حريق جبل الشحمة بولاية زغوان، والجهود متواصلة للسيطرة على النيران أسفل الجبل

تدخل جيش الطيران، مساء اليوم السبت، لإخماد الحريق الذي اندلع بجبل الشحمة بمنطقة بئر حليمة من ولاية زغوان، وذلك باستعمال المروحية العسكرية في سبع مناسبات، وفق وزارة الدفاع الوطني.وقد تمكن جيش الطيران من السيطرة على النيران التي اندلعت بقمة الجبل المذكور، فيما تتواصل جهود مختلف الأطراف المتدخلة لإخماد الحريق أسفل الجبل.