الجائزة الكبرى لاسبانيا - المصارعة التونسية زينب الصغير تحرز الميدالية الفضية لوزن 72 كلغ

أحرزت التونسية زينب الصغير، بطلة إفريقيا، الميدالية الفضية لمنافسات وزن 72 كلغ ضمن دورة الجائزة الكبرى لإسبانيا التي اقيمت اليوم السبت في مدريد.وانهزمت الصغير في الدور النهائي أمام الأمريكية الكسندرا ألي وذلك بعدما تغلبت في الدور نصف النهائي على الايطالية فيتشينزا ايمندولا.ومن جهتها، أنهت شهرزاد العياشي مشاركتها في المرتبة الخامسة ضمن منافسات وزن 50 كلغ.يذكر أن زينب الصغير ستواصل الاقامة في مدريد لخوض تربص تحضيري إلى غاية 18 جويلية الجاري ضمن برنامج تحضيراتها لدورة العاب البحر الابيض المتوسط المقررة في مدينة تارانتو الايطالية من 21 اوت الى 3 سبتمبر القادمين.أما شهرزاد العياشي، فستدخل في تربص إعدادي رفقة بقية مصارعات المنتخب التونسي النسائي في قيرغيزستان من 16 جويلية الجاري الى 8 أوت القادم في إطار التحضير لدورة الألعاب المتوسطية.