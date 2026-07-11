النادي الافريقي يوقّع عقدا احترافيا مع اللاعب عمار عبد الحق لخمس سنوات

اعلن النادي الافريقي عن توقيعه عقدا احترافيا مع اللاعب الشاب عمار عبد الحق لمدة خمس سنوات، وفق ما اكده نادي باب الجديد في بلاغ اورده اليوم السبت، بيّن من خلاله ان التعاقد يأتي تأكيدا لثقته في شبانه، وفق نص البلاغ.وكان النادي الافريقي قد اعلن في وقت سابق عن تعاقده مع اللاعب الشاب ريان الجبالي لمدة 5 سنوات، بالاضافة الى انتداب متوسط الميدان معتز الزدام الى غاية جوان 2028.كما اعلن صاحب لقب بطولة الرابطة المحترفة الاولى للموسم المنقضي عن تعاقده مع المدافع المحوري ياسين مرياح لمدة سنتين، مقابل التفويت في المدافع حمزة بن عبدة.