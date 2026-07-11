بطولة ويمبلدون للتنس:التشيكية نوسكوفا تحرز اللقب بتغلبها على مواطنتها موخوفا
فازت التشيكية ليندا نوسكوفا 6-2 و6-3 على مواطنتها كارولينا موخوفا، لتحرز لقب فردي السيدات في بطولة ويمبلدون للتنس اليوم السبت.
وبدت نوسكوفا، المصنفة التاسعة، في طريقها لتحقيق فوز سهل بعد ان كانت متقدمة 6-2 و5-2، لكنها اضطرت إلى تحمل عودة موخوفا المذهلة، التي أنقذت خمس نقاط حاسمة في المجموعة الثانية، قبل أن تنتصر أخيرا لتفوز بأول ألقابها في البطولات الأربع الكبرى.
وأصبحت نوسكوفا (21 عاما) ثالث لاعبة تشيكية تفوز ببطولة ويمبلدون للسيدات في غضون أربع سنوات.
وبدت نوسكوفا، المصنفة التاسعة، في طريقها لتحقيق فوز سهل بعد ان كانت متقدمة 6-2 و5-2، لكنها اضطرت إلى تحمل عودة موخوفا المذهلة، التي أنقذت خمس نقاط حاسمة في المجموعة الثانية، قبل أن تنتصر أخيرا لتفوز بأول ألقابها في البطولات الأربع الكبرى.
وأصبحت نوسكوفا (21 عاما) ثالث لاعبة تشيكية تفوز ببطولة ويمبلدون للسيدات في غضون أربع سنوات.
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