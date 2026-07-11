بطولة ويمبلدون للتنس:التشيكية نوسكوفا تحرز اللقب بتغلبها على مواطنتها موخوفا

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فازت التشيكية ‌ليندا ‌نوسكوفا ‌6-2 و6-3 على مواطنتها كارولينا ⁠موخوفا، لتحرز لقب فردي السيدات ​في بطولة ويمبلدون ⁠للتنس اليوم السبت.

وبدت نوسكوفا، ⁠المصنفة التاسعة، في طريقها لتحقيق فوز سهل بعد ان كانت متقدمة ​6-2 و5-2، لكنها اضطرت إلى ‌تحمل عودة موخوفا المذهلة، التي أنقذت ⁠خمس ‌نقاط حاسمة في المجموعة الثانية، قبل أن تنتصر أخيرا لتفوز بأول ألقابها في ‌البطولات الأربع ⁠الكبرى.

وأصبحت نوسكوفا (21 عاما) ثالث لاعبة ‌تشيكية تفوز ببطولة ويمبلدون للسيدات في غضون ‌أربع ⁠سنوات.