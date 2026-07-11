تصفيات المنطقة الافريقية الاولى المؤهلة للافروبسكيت اقل من 18 سنة(ذكور): المنتخب التونسي يفوز على نظيره الليبي 61-47
-فاز المنتخب التونسي لكرة السلة للذكور اقل من 18 سنة مساء اليوم السبت على نظيره الليبي بنتيجة 61-47 ضمن مباراة الجولة الرابعة من تصفيات المنطقة الاولى المؤهلة للافروبسكيت (الكوت ديفوار 2026) التي دارت بقاعة البجاوي بصفاقس.
وتتواصل تصفيات المنطقة الاولى لتصفيات الافروبسكيت الى غاية 13 جويلية الجاري بقاعة البجاوي بمشاركة منتخبات تونس و الجزائر و ليبيا حيث تلعب هاته المنتخبات وفق نظام البطولة مباريات ذهاب و اياب يتاهل على اثرها صاحب المركز الاول لبطولة افريقيا لكرة السلة لاقل من 18 سنة التي تحتضنها الكوت ديفوار من 5 الى 16 اوت 2026.
الترتيب ن ل
-تونس 6 3
-الجزائر 3 2
-ليبيا 3 3
بقية برنامج المباريات :
الاحد 12 جويلية 2026
تونس-الجزائر س 18
الاثنين 13 جويلية 2026
الجزائر-ليبيا س 18
وتتواصل تصفيات المنطقة الاولى لتصفيات الافروبسكيت الى غاية 13 جويلية الجاري بقاعة البجاوي بمشاركة منتخبات تونس و الجزائر و ليبيا حيث تلعب هاته المنتخبات وفق نظام البطولة مباريات ذهاب و اياب يتاهل على اثرها صاحب المركز الاول لبطولة افريقيا لكرة السلة لاقل من 18 سنة التي تحتضنها الكوت ديفوار من 5 الى 16 اوت 2026.
الترتيب ن ل
-تونس 6 3
-الجزائر 3 2
-ليبيا 3 3
بقية برنامج المباريات :
الاحد 12 جويلية 2026
تونس-الجزائر س 18
الاثنين 13 جويلية 2026
الجزائر-ليبيا س 18
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