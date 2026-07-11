اضطراب وانقطاع في توزيع مياه الشرب بعدّة مناطق من ولاية نابل السبت

تشهد عمليّة توزيع مياه الشرب بكل من مدينة قربة، وتازركة والصمعة من ولاية نابل، اضطرابا وانقطاعا، مساء السبت، وفق ما أكدته الشركة التونسيّة لاستغلال وتوزيع المياه.وأفادت الشركة في بلاغ أصدرته، أن اضطراب توزيع مياه الشرب في هذه المناطق يأتي بسبب العطب الفجئي، الذي جد مساء السبت، على القناة الرئيسية للتوزيع المزودة لمدينة قربة.ومن المنتظر أن يتم استئناف التوزيع تدريجيا على الساعة السابعة من صباح غد، الأحد، بعد الانتهاء من إصلاح العطب.