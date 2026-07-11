بنزرت: تحرير محاضرعدلية وإقتصادية وحجز مساقف وأكواخ صيفيّة خشبية خلال حملة رقابية بشواطئ سجنان

انتظمت، اليوم السبت، حملة رقابية مشتركة شملت شواطئ كاب سيراط وسيدي غريب وسيدي مشرق يمعتمدية سجنان من ولاية بنزرت، وأسفرت عن تحرير 13 محضرا عدليّا ضد عدد من المنتصبين مؤقتا بالشواطئ، وحجز وإزالة 14 وحدة من المساقف والاكواخ الصيفية الخشبية، وتحرير 5 محاضر إقتصادية من أجل عدم إشهار الاسعار وعدم مسك فواتير الشراء، وفق معتمد سجنان زين العابدين الذواديوتندرج هذه الحملة، وفق ما نشرته الولاية على صفحتها الرسميّة بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، في إطار الحملات اليومية الرقابية الموجهة للتصدي لكل الخروقات التي يشهدها الشريط الساحلي الرملي بمناسبة الموسم الصيفي.وشارك في هذا العمل الرقابي كلّ من مصالح الولاية والمعتمدية، وبلديتي سجنان والحشاشنة، والفرق الرقابية للحرس البحري، وفرق المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة ببنزرت، والمكتب الجهوي لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي ببنزرت، والهيئة الجهوية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.