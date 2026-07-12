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قبلي: افتتاح مقر جديد لوكالة خدمات الشركة التونسية للكهرباء والغاز بدوز

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Bookmark article    Publié le Dimanche 12 Juillet 2026 - 08:25 قراءة: 1 د, 27 ث
      
افتتح، اليوم السبت، مقر جديد لوكالة خدمات الشركة التونسية للكهرباء والغاز بدوز من ولاية قبلي، بعد أشغال دامت أكثر من 4 سنوات ونصف (من افريل 2021  الى ديسمبر 2025) باعتمادات فاقت مليون و481 ألف دينار، وفق رئيس إقليم الشركة بقبلي سفيان لطيف.
وأوضح لطيف، في تصريح لوكالة "وات"، أن هذا المقر الجديد أنجز على مساحة جملية  تقدر بـ 905 مترا مربعا منها مساحة مبنية يمسح طابقها الأرضي 600 متر مربعا وطابقها العلوي 280 مترا مربعا، مشيرا الى أن المشروع يندرج في اطار حرص الشركة  على تطوير خدماتها  وتقريبها أكثر من المواطن بالتوازي مع  الارتقاء بجودة الأداء.
وأبرز أنّ خدمات هذه الوكالة تغطي معتمديات دوز الشمالية، ودوز الجنوبية، ومعتمدية الفوار، بشعاع تدخل  يصل الى 85 كلم وبعدد حرفاء يبلغ 24389 حريفا في شبكة الجهد المنخفض  منهم 19649 بمعتمديتي دوز و4740 بمعتمدية الفوار، مبرزا أنّ طول الشبكة الراجعة بالنظر لهذه الوكالة يبلغ 260 كلم في الجهد العالي صنف" أ " هوائي، و14 كلم من نفس الجهد تحت أرضي، فضلا عن 639 كلم من شبكة الجهد المنخفض.

وذكر، من جهة أخرى، أنّ إقليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز بقبلي يحرص على انجاز عديد الخدمات المتعلقة بالصيانة وتقوية  المحوّلات، مع تحسين أداء الشبكة استجابة للتشكيات الواردة من المواطنين، مع القيام بخدمات  التدخل السريع لاصلاح الاعطاب  عبر تسخير 5 فرق موزعة على فريقين بقبلي المدينة، وفريقين بدوز، وفريق بسوق الاحد لتغطية كامل تراب الولاية.
وأضاف أن الجهة ستشهد قبل موفى السنة الجارية تدشين محطة تحويل الكهرباء بمنطقة نويل من معتمدية دوز الجنوبية ستساعد في تقوية الشبكة بخطّ الربط الجديد مع ولاية قابس بجهد 150 كيلواط، بما سيدعم البنية التحتية الكهربائية بكافة ربوع الولاية، ويخفف الضغط الذي تشهده المحطة الوحيدة الموجودة بالجهة حاليا والواقعة بمنطقة بازمة من معتمدية قبلي الجنوبية، ويمكّن من انجاز عديد المشاريع التنموية في مختلف القطاعات.
يشار الى ان افتتاح المقر الجديد لوكالة دوز تم بحضور والي قبلي المعز العبيدي والرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز  فيصل طريفة
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