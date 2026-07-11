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مركز النهوض بالصادرات يفتح باب التسجيل للمشاركة في الصالون الدولي للأحذية بميلانو "ميكام 2026"

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Bookmark article    Publié le Samedi 11 Juillet 2026 - 21:22 قراءة: 0 د, 47 ث
      
أعلن مركز النهوض بالصادرات عن فتح باب التسجيل للمشاركة التونسية في الصالون الدولي للأحذية بميلانو "ميكام"، الذي تحتضنه مدينة ميلانو الإيطالية أيام 13 و14 و15 سبتمبر 2026.

ودعا المركز المؤسسات التونسية الراغبة في العرض ضمن الجناح الوطني التونسي إلى تقديم مطالب المشاركة حصريا عبر منصة "E-CEPEX"، على أن يكون آخر أجل لإيداع الملفات يوم 15 أوت 2026.


وأفاد مركز النهوض بالصادرات أن المشاركة في هذه التظاهرة تتيح للمؤسسات التونسية فرصة عرض مجموعاتها من الأحذية والإكسسوارات وابتكاراتها في مجال التصميم، إلى جانب مواكبة أحدث التوجهات في السوق الدولية وتوسيع شبكة علاقاتها المهنية وإبرام شراكات تجارية على المستوى الدولي، فضلا عن عقد لقاءات مع المشترين والموزعين وصناع القرار في مختلف الأسواق، إلى جانب تعزيز إشعاع الخبرات التونسية في قطاع الأحذية والإكسسوارات.


ويعد صالون "ميكام" المرجع الدولي الأبرز المتخصص في صناعة الأحذية، إذ يجمع أبرز المصنعين والمصممين والموزعين والموردين والمشترين من مختلف أنحاء العالم، ويوفر منصة دولية للاطلاع على أحدث الاتجاهات والابتكارات والتطورات، التي يشهدها سوق الأحذية العالمي.
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