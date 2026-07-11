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القصرين: الاتحاد الجهوي للفلاحة يدعو إلى تعزيز الوسائل اللوجستية لمكافحة الجراد المحلي بعد انتشاره في عدد من المعتمديات

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Bookmark article    Publié le Samedi 11 Juillet 2026 - 16:41 قراءة: 1 د, 39 ث
      
أفاد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالقصرين، محمد حسن الأزهري، بأن عددا من معتمديات الولاية، على غرار فوسانة وتالة وجدليان، تشهد منذ أكثر من شهر انتشارا مكثفا للجراد المحلي، تزامنا مع التغيرات المناخية وارتفاع نسبة الرطوبة، ما ساهم في تكاثره بشكل لافت مقارنة بالسنوات الماضية.
وأوضح الأزهري، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء /وات/، اليوم السبت، أن الجراد المحلّي ألحق أضرارا بعدد من الزراعات، لاسيما أشجار الزيتون والخضروات والأشجار المثمرة، معتبرا أن هذه الآفة تمثل الشغل الشاغل للفلاحين في هذه الفترة.
وبيّن أن مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين تولّت تنفيذ عمليات مداواة بالمناطق التي سجلت أعلى كثافة للجراد، واتخذت جملة من الإجراءات للحدّ من انتشاره، غير أن نقص المعدات حال دون تغطية جميع المناطق المتضررة.

وأضاف أن المندوبية تلقت دعما من عدد من المندوبيات الجهوية المجاورة تمثل في توفير آلات رش، إلا أن محدودية عدد الجرارات المتوفرة بالولاية تسبّبت في تعطيل عمليات التدخل الميداني بالنسق المطلوب، رغم تواصل جهود الفرق الفنية.
وأكد أنّ مكافحة الجراد المحلي تندرج ضمن مهام وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، باعتبارها عملية مجانية، مشيرا إلى أن المبيدات اللازمة متوفرة، في حين تبقى الإشكالية الأساسية مرتبطة بعدم توفر العدد الكافي من الجرارات لإنجاز عمليات المداواة على الوجه المطلوب.
ولفت الأزهري إلى أن الجراد المحلي يعد من الحشرات الموجودة بصفة اعتيادية بولاية القصرين، إلا أن الكثافة المسجلة خلال سنة 2026 تعد استثنائية مقارنة بالسنوات الفارطة، وهو ما يستوجب تعزيز الإمكانيات اللوجستية لتطويق هذه الآفة والحد من انعكاساتها على الإنتاج الفلاحي.

يشار الى أن المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين، أعلنت يوم 12 جوان المنقضي في بلاغ لها عبر صفحتها الرسمية، عن انطلاق حملة لمداواة الجراد المحلي بداية من يوم 13 جوان 2026 ، في كل من معتمديات جدليان والعيون وحيدرة وسبيطلة والقصرين الجنوبية.
 ودعت المندوبية، في البلاغ ذاته، متساكني المناطق المعنية إلى اتخاذ جملة من الإجراءات الوقائية لضمان سلامتهم وسلامة أنشطتهم الفلاحية، من بينها نقل خلايا النحل خارج مناطق التدخل أو إحكام غلقها أثناء عمليات المداواة، وتجنّب الرعي بالأماكن التي ستشملها المعالجة، فضلا عن الإمتناع عن نشر أو تعريض المواد الغذائية للهواء الطلق خلال فترة التدخل.
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