تصفيات المنطقة الافريقية الاولى المؤهلة للافروبسكيت اقل من 18 سنة(اناث): المنتخب التونسي يفوز على نظيره الجزائري 71-58

فاز المنتخب التونسي لكرة السلة للاناث اقل من 18 سنة مساء اليوم السبت على نظيره الجزائري بنتيجة 71-58 ضمن مباراة الجولة الرابعة من تصفيات المنطقة الاولى المؤهلة للافروبسكيت (الكوت ديفوار 2026) التي دارت بقاعة البجاوي بصفاقس.وتتواصل تصفيات المنطقة الاولى لتصفيات الافروبسكيت الى غاية 13 جويلية الجاري بقاعة البجاوي بمشاركة منتخبات تونس و الجزائر و المغرب حيث تلعب هاته المنتخبات وفق نظام البطولة مباريات ذهاب و اياب يتاهل على اثرها صاحب المركز الاول لبطولة افريقيا لكرة السلة لاقل من 18 سنة التي تحتضنها الكوت ديفوار من 5 الى 16 اوت 2026.-تونس 6 3-المغرب 3 2-الجزائر 3 3الاحد 12 جويلية 2026المغرب-الجزائر س 15الاثنين 13 جويلية 2026تونس-المغرب س15