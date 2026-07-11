نقل تونس تعزّز خدماتها الصيفية بإحداث أربعة خطوط شاطئية جديدة انطلاقا من 12 جويلية 2026

أعلنت شركة نقل تونس عن إحداث أربعة خطوط شاطئية جديدة وذلك بهدف تيسير التنقل إلى الشواطئ وتحسين خدمات النقل خلال الموسم الصيفي.وبينت الشركة، في بلاغ لها السبت، أن استغلال هذه الخطوط سينطلق بداية من يوم غد الأحد 12 جويلية 2026، على أن تؤمّن رحلاتها أيام الآحاد والعطل الرسمية من خلال برمجة سفرة صباحية في اتجاه الشواطئ على الساعة الثامنة صباحا وسفرة مسائية للعودة على الساعة الخامسة مساء.وفي اتجاه شاطئ حلق الوادي، تم إحداث خط أول ينطلق من منطقة الكبارية أمام مقر بلدية الوردية 6، مرورا بالوردية 4 وبلفو، والطريق السيارة تونس - الحمامات، ثم محول قنطرة رادس وصولا إلى الشاطئ، وذلك بتسعيرة موحدة قيمتها 1500 مليم.كما تم تخصيص خط ثان ينطلق من منطقة الخليدية مرورا بكل من دوار الحوش ونعسان، والمكفوفين وشارعي الحبيب بورقيبة وفرنسا ببن عروسن وشوشة رادس، والطريق الوطنية رقم 1 ثم قنطرة رادس، وصولا إلى شاطئ حلق الوادي بالتعريفة ذاتها الموحدة البالغة 1500 مليم.أما في اتجاه شاطئ سيدي بوسعيد، فسينطلق الخط الجديد من حي ابن سينا انطلاقا من نهاية الخط 60 مرورا بمحطة الجامع ومحطة ملعب كرة السلة ثم لاكانيا والطريق السيارة تونس–الحمامات ثم محول قنطرة رادس، وصولا إلى محطة سيدي بوسعيد، بتسعيرة موحدة قدرها 1500 مليم.وفي اتجاه شاطئ قلعة الأندلس، سيتم تأمين خط ينطلق من منطقة شوّاط، مرورا بالطريق الوطنية رقم 7 وبجاوة وسيدي ثابت بتسعيرة موحدة قدرها 2000 مليم.