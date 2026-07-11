JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 20:14 Tunis

نقل تونس تعزّز خدماتها الصيفية بإحداث أربعة خطوط شاطئية جديدة انطلاقا من 12 جويلية 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a527a27ebe0b7.80574849_fmoghpeniqjlk.jpg>
Bookmark article    Publié le Samedi 11 Juillet 2026 - 20:14 قراءة: 1 د, 6 ث
      
أعلنت شركة نقل تونس عن إحداث أربعة خطوط شاطئية جديدة وذلك بهدف تيسير التنقل إلى الشواطئ وتحسين خدمات النقل خلال الموسم الصيفي.

وبينت الشركة، في بلاغ لها السبت، أن استغلال هذه الخطوط سينطلق بداية من يوم غد الأحد 12 جويلية 2026، على أن تؤمّن رحلاتها أيام الآحاد والعطل الرسمية من خلال برمجة سفرة صباحية في اتجاه الشواطئ على الساعة الثامنة صباحا وسفرة مسائية للعودة على الساعة الخامسة مساء.


وفي اتجاه شاطئ حلق الوادي، تم إحداث خط أول ينطلق من منطقة الكبارية أمام مقر بلدية الوردية 6، مرورا بالوردية 4 وبلفو، والطريق السيارة تونس - الحمامات، ثم محول قنطرة رادس وصولا إلى الشاطئ، وذلك بتسعيرة موحدة قيمتها 1500 مليم.


كما تم تخصيص خط ثان ينطلق من منطقة الخليدية مرورا بكل من دوار الحوش ونعسان، والمكفوفين وشارعي الحبيب بورقيبة وفرنسا ببن عروسن وشوشة رادس، والطريق الوطنية رقم 1 ثم قنطرة رادس، وصولا إلى شاطئ حلق الوادي بالتعريفة ذاتها الموحدة البالغة 1500 مليم.

أما في اتجاه شاطئ سيدي بوسعيد، فسينطلق الخط الجديد من حي ابن سينا انطلاقا من نهاية الخط 60 مرورا بمحطة الجامع ومحطة ملعب كرة السلة ثم لاكانيا والطريق السيارة تونس–الحمامات ثم محول قنطرة رادس، وصولا إلى محطة سيدي بوسعيد، بتسعيرة موحدة قدرها 1500 مليم.

وفي اتجاه شاطئ قلعة الأندلس، سيتم تأمين خط ينطلق من منطقة شوّاط، مرورا بالطريق الوطنية رقم 7 وبجاوة وسيدي ثابت بتسعيرة موحدة قدرها 2000 مليم.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 332748

babnet

كل الأخبار...

20:14 - نقل تونس تعزّز خدماتها الصيفية بإحداث أربعة خطوط شاطئية جديدة انطلاقا من 12 جويلية 2026
19:43 - كأس العالم 2026: النرويج وإنقلترا في مواجهة حاسمة نحو نصف النهائي
19:06 - المرصد التونسي للمياه يرصد أكثر من 400 تبليغ عن الانقطاعات واضطرابات التزويد بالمياه
18:50 - وزارة الصحة تدعو إلى الالتزام بإجراءات الوقاية من موجات الحر
18:46 - تصفيات المنطقة الافريقية الاولى المؤهلة للافروبسكيت اقل من 18 سنة(اناث): المنتخب التونسي يفوز على نظيره الجزائري 71-58
18:19 - تونس وروسيا تحتفلان بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية..شراكة تاريخية وآفاق تعاون متجددة
18:11 - مهرجان باجة الدولي: 13 عرضا في الدورة 46 رغم محدودية الإمكانيات… وتجديد الدعوة إلى إحداث مسرح للهواء الطلق
18:07 - بطولة ويمبلدون للتنس: باتن وهيليوفارا يفوزان بلقب الزوجي رجال للمرة الثانية
17:54 - كأس العالم 2026: مدربا الأرجنتين وسويسرا يؤكدان الجاهزية قبل مواجهة ربع النهائي
17:51 - الملعب التونسي يكشف عن تركيبة الاطار الفني لفريق اكابر كرة القدم
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
World Cup 2026
 WC 2026  22:00 Nor - Eng | | beIN Sports
 WC 2026  02:00 Arg - Swi | beIN Sports
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 11 جويلية 2026 | 26 محرم 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:28
19:42
16:16
12:32
05:09
03:20
الرطــوبة:
% 41
Babnet
Babnet42°
31° Babnet
الــرياح:
5.32 كم/س
Babnet
Babnet26°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
42°-26
43°-27
34°-26
44°-26
45°-30
  • Avoirs en devises 25178,3
  • (10/07)
  • Jours d'importation 100
  • 1 € = 3,37664 DT
  • (10/07)
  • 1 $ = 2,95584 DT
  • Solde Compte du Trésor     (09/07)     1121,8 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (09/07)   29307 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio