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مهرجان باجة الدولي: 13 عرضا في الدورة 46 رغم محدودية الإمكانيات… وتجديد الدعوة إلى إحداث مسرح للهواء الطلق

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Bookmark article    Publié le Samedi 11 Juillet 2026 - 18:11 قراءة: 2 د, 2 ث
      
أكدت الهيئة المديرة لمهرجان باجة الدولي، اليوم السبت، أن الدورة السادسة والأربعين للمهرجان، التي ستقام من 22 جويلية إلى 5 أوت المقبل، ستنتظم بميزانية لا تتجاوز 100 ألف دينار، معتبرة أن محدودية الإمكانيات المالية وغياب فضاء ملائم للعروض يمثلان أبرز التحديات التي تواجه هذه التظاهرة الثقافية، مع تجديد الدعوة إلى إحداث مسرح للهواء الطلق بمدينة باجة يستجيب لتطلعات جمهور الجهة.

وأفادت الهيئة، خلال ندوة صحفية احتضنها المركب الثقافي بباجة، بأن برنامج الدورة يضم 13 عرضا تتوزع بين المسرح والطرب والعروض الشبابية والموسيقى البديلة، من بينها ثلاث مسرحيات ستقدم لأول مرة أمام الجمهور، فيما تراهن إدارة المهرجان على مداخيل شبابيك التذاكر لتغطية كلفة خمسة عروض.

وأشادت الهيئة بتفهم عدد من الفنانين للظروف المالية الصعبة التي يمر بها المهرجان، مشيرة إلى مساهمتهم في إنجاح هذه الدورة رغم محدودية الموارد. كما طالب أعضاء الهيئة وعدد من الصحفيين وممثلي مكونات المجتمع المدني بالإسراع في توفير مسرح للهواء الطلق يليق بمدينة باجة وجمهورها.
وأكد مدير الدورة السادسة والأربعين لمهرجان باجة الدولي، فتحي الشريف، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن المهرجان يمثل متنفسا ثقافيا وفنيا لأهالي الجهة، غير أن ضعف الميزانية وغياب فضاء يستوعب الإقبال الجماهيري يحدان من تطويره. وأوضح أن فضاء الطفل والعائلة، الذي يحتضن العروض حاليا، لا تتجاوز طاقة استيعابه 1500 متفرج، وهو ما لا يتناسب، وفق تقديره، مع حجم الإقبال الذي تشهده بعض السهرات، مجددا الدعوة إلى إنجاز مسرح للهواء الطلق بمدينة باجة.
من جانبه، أفاد عضو الهيئة المديرة صفوان الكشباطي بأن برمجة الدورة روعي فيها تنوع الأذواق والفئات العمرية، من خلال الجمع بين العروض الطربية والمسرحية والشبابية إلى جانب الموسيقى البديلة.

وشهدت الندوة الصحفية حضور الفنان جعفر القاسمي، الذي يقدم يوم 31 جويلية عرضه الجديد “بسي”. وأوضح أن هذا العمل يكشف للمرة الأولى جوانب من حياته الشخصية، مستندا إلى تجربة عاشها على امتداد سنتين من خلال جلسات مع طبيب نفسي، داعيا إلى إيلاء الصحة النفسية مزيدا من الاهتمام والإقبال على المختصين عند الحاجة. وأضاف أن العرض يختلف عن أعماله السابقة، إذ يجمع بين الطابع الواقعي والكوميديا وينطلق من تجربة شخصية.
ويتضمن برنامج الدورة السادسة والأربعين لمهرجان باجة الدولي العروض التالية:
• 22 جويلية: شهرزاد هلال.
• 24 جويلية: عرض “باجة تغني”.
• 25 جويلية: عرض “بامبينو”.
• 26 جويلية: عرض “لو موند ماجيك”.
• 27 جويلية: حفل شرين اللجمي.
• 28 جويلية: عرض “لكازو”.
• 29 جويلية: عرض هشام سلام وحمّة ريقن.
• 31 جويلية: عرض “بسي” لجعفر القاسمي.
• 1 أوت: عرض “لجنجون”.
• 2 أوت: عرض “كارمن ”.
• 3 أوت: عرض وليد الطلياني.
• 4 أوت: عرض “ليونغ آر زاد”.
• 5 أوت: عرض “الزيارة”.
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