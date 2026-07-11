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بطولة ويمبلدون للتنس: باتن وهيليوفارا يفوزان بلقب الزوجي رجال للمرة الثانية

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Bookmark article    Publié le Samedi 11 Juillet 2026 - 18:07 قراءة: 1 د, 33 ث
      
أحرز الثنائي ​المصنف أول عالميا المكون من البريطاني هنري ​باتن والفنلندي هاري هيليوفارا لقبهما الثالث ‌في البطولات الكبرى معا، بعد الفوز ‌7-6 و7-6 على كل من الكرواتي ماتي ‌بافيتش والسلفادوري مارسيلو أريفالو، ليتوجا بلقب زوجي الرجال في بطولة ويمبلدون للتنس للمرة الثانية اليوم السبت.

ولم ⁠تشهد المباراة أي فرصة لكسر الإرسال، إذ حافظ كل لاعب على إرساله لتتجه كل مجموعة إلى شوط فاصل، نجح ​فيهما باتن وزميله الفنلندي في الحفاظ على رباطة جأشهما لحسم الفوز بالمباراة.


وقال ⁠هيليوفارا، الذي توج لأول مرة ببطولة ويمبلدون عام 2024 خلال السنة الأولى من شراكته مع ⁠باتن "هذه هي اللحظات التي طالما حلمت بها، اللعب على الملعب الرئيسي في ويمبلدون. لكن تحقيق ذلك مرتين وبهذا الأداء الرائع يجعلني أشكر هنري لكونه أفضل شريك في العالم".
وساهمت ضربات هيليوفارا السريعة من على الشبكة وإرسال ساحق من باتن في التقدم في المباراة بنتيجة 4-1 في الشوط ​الفاصل للمجموعة الأولى، وحاول بافيتش وأريفالو الاستفادة إلى أقصى حدّ من خطأ مزدوج من باتن لتقليص الفارق، لكن الثنائي المصنف السادس أخفق في ‌ذلك.

وواصل باتن و هيليوفارا الضغط من أجل كسر إرسال منافسيهما في المجموعة الثانية، واقتربا من تحقيق ذلك عندما وصلت النتيجة ⁠إلى التعادل عند 4-4 و5-5، لكن بافيتش وأريفالو صمدا ‌في الشوطين، مما أجبرهما على خوض شوط فاصل آخر.
وبعد أن ارتطمت ضربة أريفالو بالشبكة، منح إرسال باتن الساحق التقدم له وهيليوفارا بنتيجة 3-صفر، وهو الأمر الذي شكل عبئا كبيرا لم يتمكن بافيتش وأريفالو، الفائزين بطولة فرنسا المفتوحة لعام 2024، من تجاوزه.
ولم يتمكن باتن وهيليوفارا، اللذان توجا ‌أيضا ببطولة أستراليا المفتوحة العام الماضي، ⁠من كبح دموعهما في أثناء تلقيهما تصفيقا حارا من الجماهير في نادي عموم إنقلترا.
وقال باتن "قدمت بطولات اتحاد لاعبي التنس المحترفين ‌مقترحات لتقليص عدد مباريات الزوجي، وأنا أؤمن إيمانا راسخا بأننا هنا لتطوير هذه الرياضة"، وأضاف "أعتقد أن هذا مثال رائع على المتعة التي يمكن ‌أن تقدمها منافسات ⁠الزوجي، يجب أن نعمل على تطوير هذه الرياضة بدلا من سلب الفرص وتقليصها".
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