المرصد التونسي للمياه يرصد أكثر من 400 تبليغ عن الانقطاعات واضطرابات التزويد بالمياه

سجل المرصد التونسي للمياه 423 تبليغا في مجال خدمات التزويد بالمياه الصالحة للشرب خلال شهر جوان 2026، وذلك تزامنا مع انطلاق فصل الصيف.وبين المرصد، استنادا إلى التبليغات الواردة عبر موقعه الإلكتروني، أنه تم رصد 374 حالة انقطاع واضطراب غير معلن في توزيع مياه الشرب بمختلف ولايات الجمهورية، وهي الجزء الأكبر من إجمالي الإشعارات المسجلة خلال الشهر، بحسب المصدر نفسه.وتصدرت ولاية سوسة قائمة الولايات الأكثر تسجيلا للتبليغات بـ 43 تبليغا، تلتها ولاية جندوبة بـ 42 تبليغا ثم ولاية بن عروس بـ 38 تبليغا. كما رصد المرصد 23 تحركا احتجاجيا مرتبطا بمشكلات التزود بالمياه، إلى جانب 20 حالة تسرب مائي تعكس استمرار اهتراء شبكات التوزيع، فضلا عن تسجيل 6 تبليغات تتعلق بجودة المياه وعدم صلاحيتها للشرب.وأظهرت معطيات المرصد تصاعدا في عدد التبليغات مع حلول فصل الصيف، بعد أن بلغ عددها 201 تبليغ في جانفي و317 في فيفري و204 في مارس و224 في أفريل، قبل أن يرتفع إلى 423 تبليغا خلال شهر جوان، وهي عوامل أرجعها المرصد إلى الارتفاع الحاد في درجات الحرارة وزيادة الطلب الموسمي على المياه.وبينت المعطيات أيضا أن الانقطاعات الفجئية واضطرابات التزويد ظلت تمثل المشكلة الرئيسية، إذ تجاوزت نسبتها 80 في المائة من إجمالي الإشعارات المسجلة طوال الأشهر الستة الأولى من السنة. وأشارت الحصيلة إلى أن ولاية سوسة كانت الأكثر تسجيلا للتبليغات على المستوى الوطني، بعدما تصدرت الخارطة مرتين خلال السداسي الأول بـ 45 تبليغا في شهر فيفري و43 تبليغا في شهر جوان.وفي ما يتعلق بحالة شبكات التوزيع، سجل شهرا جوان ومارس أعلى عدد من حالات التسرب وضياع المياه، بـ 20 و19 حالة على التوالي وهو ما يعكس استمرار التحديات المرتبطة بصيانة البنية التحتية لشبكات المياه، بحسب ما جاء في بلاغ المرصد التونسي للمياه.